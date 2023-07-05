Fitch змінив рейтинги двох українських держбанків і підтвердив рейтинг ще одного — Finance.ua

Fitch змінив рейтинги двох українських держбанків і підтвердив рейтинг ще одного Сьогодні 17:20 — Фондовий ринок

Fitch змінив рейтинги двох українських держбанків і підтвердив рейтинг ще одного

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило рейтинг стійкості Укргазбанку, і підтвердило рейтинг ще одного держбанку — Укрексімбанку.

Відповідні рейтинги опубліковано на сайті агентства.

Так, підвищено рейтинг стійкості Укргазбанку з «сс» до «сс-с», і підтверджено його довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) в іноземній і національній валютах «ССС».

«Підвищення рейтингу стійкості відображає нашу думку про помірно нижчий ризик банкрутства Укргазбанку внаслідок більш стійкої якості активів і прибутковості через менш жорстке операційне середовище, ніж ми очікували раніше», — зазначає агентство.

Одночасно знижено рейтинги державної підтримки GSR банку з «ссс-» до «немає підтримки» (ns).

«Зниження рейтингу GSR відображає нашу впевненість у тому, що в разі істотного дефіциту капіталу Укргазбанк , найімовірніше, в найближчому майбутньому діятиме в умовах обмеження регулятивного капіталу, а не отримає негайну надзвичайну капітальну підтримку від держави», — пояснило Fitch.

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Крім того, агентство підтвердило довгострокові РДЕ державного Укрексімбанку в іноземній і національній валютах «CCC-» і «CCC», а також підтвердило його рейтинги VR на рівні «f» і GSR на рівні «немає підтримки».

Fitch пояснює таку оцінку тим, що показники достатності основного і регулятивного капіталу Укрексімбанку на 1 червня відповідно 3,7% і 7,4% залишаються нижчими за мінімальні нормативні значення 7% і 10%.

«Ми вважаємо, що банк і далі покладатиметься на тривале послаблення регулятивного капіталу для продовження роботи з огляду на обмежені перспективи відновлення капіталізації завдяки внутрішньому накопиченню капіталу, а також на слабку спроможність і схильність держави до рекапіталізації банку в найближчому майбутньому через війну», — зазначило агентство.

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Крім того, агентство Fitch Ratings у результаті перегляду рейтингу державного Ощадбанку підвищило рейтинг стійкості банку з рівня «сс» на рівень «cсс-».

Щодо всіх трьох держбанків Fitch прогнозує, що вони продовжать обслуговувати свої зовнішні зобов’язання.

Агентство уточнює, що їхні рейтинги дефолту емітента на один щабель вищі за суверенний рейтинг.

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Економічна Правда За матеріалами:

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