Fitch підвищило прогноз зростання світового ВВП на 2023 рік — Finance.ua

Fitch підвищило прогноз зростання світового ВВП на 2023 рік Сьогодні 03:41 — Світ

Fitch підвищило прогноз зростання світового ВВП на 2023 рік

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підвищило прогноз зростання світового ВВП на 2023 рік до 2,4%.

Про це йдеться у звіті Global Economic Outlook (GEO). У попередньому прогнозі у березні очікувалося зростання до 2%.

Найбільші зміни в прогнозі торкнулися ринків, що розвиваються (EM), де дані, які надходять, виявилися набагато кращими, ніж очікувалося.

Fitch у прогнозі на цей рік підвищило темпи зростання на ринках, що розвиваються, з 2,0% до 2,9%, при цьому в Бразилії, Індії, Мексиці та росії спостерігаються суттєві поліпшення.

Прогноз зростання китайської економіки підвищено до 5,6% із 5,2% після швидшого, ніж очікувалося, відновлення економіки в першому кварталі.

Fitch також підвищило прогноз зростання в США на 2023 рік з 1,0% до 1,2%.

Агентство знизило прогноз світового ВВП на 2024 рік до 2,1% з 2,4% у березні. Водночас зростання має прискоритися у 2025-му завдяки помʼякшенню грошово-кредитної політики у 2024 році.

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