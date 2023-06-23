Fitch підвищило прогноз зростання світового ВВП на 2023 рік — Finance.ua
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Fitch підвищило прогноз зростання світового ВВП на 2023 рік

Світ
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Fitch підвищило прогноз зростання світового ВВП на 2023 рік
Fitch підвищило прогноз зростання світового ВВП на 2023 рік
Міжнародне рейтингове агентство Fitch підвищило прогноз зростання світового ВВП на 2023 рік до 2,4%.
Про це йдеться у звіті Global Economic Outlook (GEO). У попередньому прогнозі у березні очікувалося зростання до 2%.
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Найбільші зміни в прогнозі торкнулися ринків, що розвиваються (EM), де дані, які надходять, виявилися набагато кращими, ніж очікувалося.
Fitch у прогнозі на цей рік підвищило темпи зростання на ринках, що розвиваються, з 2,0% до 2,9%, при цьому в Бразилії, Індії, Мексиці та росії спостерігаються суттєві поліпшення.
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Прогноз зростання китайської економіки підвищено до 5,6% із 5,2% після швидшого, ніж очікувалося, відновлення економіки в першому кварталі.
Fitch також підвищило прогноз зростання в США на 2023 рік з 1,0% до 1,2%.
Агентство знизило прогноз світового ВВП на 2024 рік до 2,1% з 2,4% у березні. Водночас зростання має прискоритися у 2025-му завдяки помʼякшенню грошово-кредитної політики у 2024 році.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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