ПриватБанк надав у 4,5 рази більше кредитів, ніж у минулому році: на що пішли кошти — Finance.ua
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ПриватБанк надав у 4,5 рази більше кредитів, ніж у минулому році: на що пішли кошти

Кредит&Депозит
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ПриватБанк надав у 4,5 рази більше кредитів, ніж у минулому році: на що пішли кошти
ПриватБанк надав у 4,5 рази більше кредитів, ніж у минулому році: на що пішли кошти
ПриватБанк надав лізингові кредити на суму понад 5 млрд грн. Кошти надавалися на придбання нової сільгосптехніки, обладнання, дорожньої техніки та комерційного автотранспорту.
Про це повідомляє пресслужба банку.
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«За 6 місяців 2023 року на вказані цілі було надано 2,23 млрд грн, що в 4,5 рази більше за аналогічний показник минулого року. Більшість угод підписані з клієнтами малого та середнього бізнесу за підтримкою урядової програми «Доступні кредити 5−7-9%», — йдеться в повідомленні.
Член правління банку з питань МСБ Євген Заіграєв зазначив, що 70% профінансованих банком проектів є закупівлею сільгосптехніки, комерційного транспорту і спецтехніки. До кінця року банк планує надати подібні кредити іще на 3 млрд грн.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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За матеріалами:
Finance.ua
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