У банкоматах Приватбанку забувають 1 млн карток на рік — Finance.ua

У банкоматах Приватбанку забувають 1 млн карток на рік Сьогодні 19:00 — Кредит&Депозит

У банкоматах Приватбанку люди забувають у середньому близько 2 тис. карток на день, переважна більшість з них (80%) — картки самого Приватбанку. Про це «Мінфіну» повідомив член правління Приватбанку із роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Цей держбанк має найбільшу банкоматну мережу в Україні — близько 6 тис. штук. При цьому банкомати Приватбанку працюють за таким алгоритмом: спочатку людина отримує готівку, а потім свою картку.

Такого порядку дій дотримуються небагато банків. Більшість налаштувала свої банкомати інакше — ті спочатку видають картку (ймовірно, щоб люди їх не забували), а після — готівку.

Говорячи про 2 тис. забутих карток, Дмитро Мусієнко зауважив, що близько 60% забутих карток банку вдається повертати власникам. Оскільки є функція дзвінка забудькуватому клієнту. Але одразу визнав, що така можливість (дзвінка) є лише у клієнтів Привату. Якщо картку випустив інший банк, у нього такого шансу не буде. Він залишиться без карти.

«Після того, як ви забули картку, банкомат переходить у режим очікування, який триває до початку обслуговування наступного клієнта. Також додатково, якщо було забуто картку Приватбанку, ми намагаємося додзвонитися до власника картки та попросити його повернутися до банкомату, щоб забрати картку. Для власників карток інших банків це зробити неможливо, оскільки у нас відсутній контактний номер телефону. Далі, ви повинні ввести PIN-код картки — та банкомат поверне її. Якщо клієнт не скористався можливістю повернути картку, банкомат безповоротно забирає картку, і вона надалі знищується», — розповів Мусієнко.

У 2021 році в банкоматах Приватбанку було забуто близько 1 млн карток, а після повернуто близько 600 тис. Показники минулого року запропонували залишити за дужками через початок широкомасштабної війни.

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