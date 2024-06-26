Фінська компанія з кінця липня не буде купувати або імпортувати СПГ з росії — Finance.ua
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Фінська компанія з кінця липня не буде купувати або імпортувати СПГ з росії

Енергетика
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Фінська компанія з кінця липня не буде купувати або імпортувати СПГ з росії
Фінська компанія з кінця липня не буде купувати або імпортувати СПГ з росії
Фінська енергетична компанія Gasum оголосила про остаточну відмову від купівлі та імпорту скрапленого природного газу (СПГ) з росії з 26 липня.
Про це повідомляється у пресрелізі компанії.
Зазначається, що рішення прийнято у зв’язку із санкціями Європейського Союзу, введеними 24 червня. Пакет санкцій включає заборону, наприклад, купівлі або імпорту СПГ з росії через термінали ЄС, які не під’єднані до газової мережі блоку. Заборона, включена в пакет санкцій, набуде чинності 26 липня 2024 року.
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У пресрелізі наголошується, що санкції, прийняті ЄС, не дозволяють Gasum розірвати угоду з «Газпром експортом», але є форс-мажорною обставиною для закупівлі або імпорту російського СПГ через термінали, які не підключені до газорозподільної мережі.
«Gasum слідує усім санкціям ЄС і не купуватиме або не імпортуватиме російський СПГ з 26 липня», — йдеться в заяві.
За матеріалами:
Укрінформ
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