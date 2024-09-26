БПЛА вночі атакували енергооб’єкти в кількох регіонах — Укренерго — Finance.ua
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БПЛА вночі атакували енергооб’єкти в кількох регіонах — Укренерго

Енергетика
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БПЛА вночі атакували енергооб’єкти в кількох регіонах — Укренерго
БПЛА вночі атакували енергооб’єкти в кількох регіонах — Укренерго
У ніч проти четверга російські «шахеди» атакували енергооб’єкти в кількох регіонах України.
Про це повідомила пресслужба Укренерго вранці 26 вересня.
«Внаслідок пошкоджень — знеструмлювались побутові та промислові споживачі. Наразі більшість із них уже заживлена. Роботи з усунення наслідків обстрілу тривають», — йдеться у повідомленні.
У той же час споживання, порівняно з попереднім днем, зросло. Сьогодні його рівень, станом на 9:30, був на 2,9% вищим, ніж в цей же час у середу, 25 вересня.
Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й у вівторок 24 вересня.
Енергетики не планують використовувати графіки відключень, але попереджають, що в енергосистемі зберігається дефіцит потужності. Тому за можливості потрібно користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 16:00.
Сьогодні Україна імпортує електроенергію із Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови загальним обсягом 14 727 МВт-год.
За матеріалами:
Слово і Діло
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