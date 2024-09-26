Ціни на нафту летять вниз: як Саудівська Аравія сколихнула ринок — Finance.ua
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Ціни на нафту летять вниз: як Саудівська Аравія сколихнула ринок

Енергетика
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Під час торгів у четвер, 26 вересня, нафта продовжує стрімко дешевшати. Ціни на нафту падають, оскільки Саудівська Аравія, яка є найбільшим світовим експортером сировини у світі, має на меті відмовитися від свого цінового орієнтира — 100 доларів за барель. Цей крок є частиною плану підготовки до збільшення видобутку, згідно з даними Reuters.
Крім того, в середу в ООН заявили, що в Лівії можуть домовитися про процес призначення голови центрального банку. Відтак, країна наблизилася до розв’язання проблеми щодо контролю над нафтовими доходами країни, що призвела до перебоїв в експорті. Водночас на ринку, який і так переповнений, стурбовані через слабкий попит у США та Китаї.

Скільки коштує барель нафти

Ціна нафти Brent впала на 1,89 долара або на 2,57%. Сировина торгується на рівні 71,57 долара за барель. Тоді як нафта WTI подешевшала на 1,83 долара або 2,63%. Американська сировина коштує 67,86 долара за барель.
За матеріалами:
Телеканал 24
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