Китай запустив найбільшу вітряну турбіну в історії — Finance.ua
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Китай запустив найбільшу вітряну турбіну в історії

Енергетика
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Днями Китай запустив найбільшу вітряну турбіну в історії. Про це повідомляє Eco News. Зазначається, що турбіна, розроблена компанією Mingyang Smart Energy, охоплює площу к приблизно 152 000 кв. м над рівнем моря.
ЗМІ вказує, що новаторська вітряна турбіна потужністю 20 МВт являє собою вершину технологічних досягнень компанії, «встановлюючи нові рекорди у вітроенергетиці».
«Ця масивна конструкція з часом довела свою довговічність і тепер є вершиною технологічних досягнень компанії», — йдеться у статті.
За даними видання, установка може генерувати потужність від X до 20 МВт залежно від вітрових умов. При цьому з точки зору ландшафту вона може похвалитися найбільшим діаметром ротора, який становить від 260 до 292 м.
«Mingyang, здається, не задоволений своїм успіхом. Фірма також планує набагато більшу турбіну потужністю 22 МВт, щоб створити машину такого масштабу до 2025 року», — пише видання.
За матеріалами:
УНІАН
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