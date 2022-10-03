Фінляндія припинила приймати картки UnionPay — Finance.ua

Фінляндія припинила приймати картки UnionPay Вчора 15:45 — Фінтех і Картки

Фінляндія припинила приймати картки UnionPay

З 3 жовтня фінська мережа банкоматів Nosto перестала обслуговувати картки UnionPay.

Це була єдина мережа у Фінляндії, яка працювала з китайською платіжною системою. Рішення було прийнято через підвищений попит на готівку з боку росіян.

Компанія Nokas CMS, яка володіє банкоматами, заявила, що в останні тижні громадяни рф «спустошували» банкомати на східному кордоні Фінляндії «за лічені години».

«У гіршому випадку суми знятої готівки були настільки великі, що це не могли бути приватні російські туристи, які купують у Фінляндії», — розповів представник компанії Рісто Лепо.

Раніше фінське видання Yle писало про те, що суми знятих коштів з карток UnionPay збільшилися в сотні разів порівняно з 2021 роком, досягаючи десятків тисяч євро з однієї картки.

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У Nokas CMS заявляли, що компанія не встигає поповнювати банкомати, через що страждають громадяни Фінляндії.

«Основна функція банкоматів у Фінляндії — обслуговувати фінів, які потребують готівки», — заявляв Рісто Лепо.

Nokas CMS належить понад 500 банкоматів Nosto у Фінляндії. У країні також є банкомати Otto, але вони не приймають картки UnionPay.

Як повідомлялося, після початку повномасштабної російської агресії проти України глобальні фінансові компанії, такі як Visa, American Express та Mastercard, перестали видавати кредитні та платіжні картки росіянам, що змусило їх масово використовувати UnionPay.

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