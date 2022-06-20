Фінляндія 30 червня скасує всі коронавірусні обмеження на в'їзд туристів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Фінляндія 30 червня скасує всі коронавірусні обмеження на в'їзд туристів

Вчора 23:32Особисті фінанси
29
Фінляндія 30 червня скасує всі коронавірусні обмеження на в'їзд туристівФінляндія 30 червня скасує всі коронавірусні обмеження на в'їзд туристів
Фінляндія знімає антиковидні обмеження на в’їзд 30 червня, з цієї дати відновлює прийом туристів із третіх країн, повідомило МВС країни.
«Обмеження на в’їзд до Фінляндії, пов’язані з пандемією коронавірусу, закінчуються 30 червня. Це означає, що мандрівники з третіх країн, які прибувають до Фінляндії, більше не повинні мати із собою сертифікати вакцинації або тести на COVID-19, а також проходити тести на корону в пунктах перетину кордону», — йдеться у повідомленні.
Читайте також
За даними міністерства, робота прикордонного контролю повертається до допандемійного режиму. Тим, хто прибуває з-за меж ЄС і Шенгенської зони, необхідно мати із собою закордонний паспорт і за необхідності візу.
Там також повідомили, що консульські установи Фінляндії наразі оформляють візи до країни.
До речі, подорожувати комфортно вам допоможе INFOBUS. На сайті компанії можна купити квитки в 45 країн. Не треба відвідувати касу та марнувати свій час, купити квиток можна онлайн за 2 хвилини, а з використанням QR коду реєстрація на рейс здійснюється за лічені секунди.

Скористатись сервісом INFOBUS

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.