Естонія та Єгипет скасували коронавірусні обмеження для в’їзду — Finance.ua
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Естонія та Єгипет скасували коронавірусні обмеження для в’їзду

Вчора 17:27Світ
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Естонія та Єгипет скасували коронавірусні обмеження для в’їздуЕстонія та Єгипет скасували коронавірусні обмеження для в’їзду, freepik.com
Тепер для відвідування Єгипту та Естонії не потрібно надавати COVID-сертифікат тобто довідку про вакцинацію, одужання або негативний тест на коронавірус.
Уряд Естонії скасував розпорядження, згідно з яким громадяни третіх країн перед прибуттям в Естонію повинні надати COVID-сертифікат тобто довідку про вакцинацію, одужання або негативний тест на коронавірус.
В уряді також зазначили, що 1 липня закінчується термін дії наказу про карантин COVID. За даними Департаменту охорони здоров’я, наразі малоймовірно, що існує така значна кількість інфікованих громадян третіх країн, щоб це вплинуло на епідеміологічну ситуацію в Естонії.
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В Естонії ризик передачі коронавірусу знизився до зеленого або низького рівня з точки зору середньої 7-денної госпіталізації.
Також 16 червня прем’єр-міністр Єгипту д-р Мостафа Мадбулі очолив засідання комітету в штаб-квартирі уряду в новій адміністративній столиці та взяв участь у засіданні.
Посол Надер Саад — офіційний речник Голови Ради міністрів Єгипту, заявив, що під час засідання Кабміну Єгипту було прийнято рішення зняти всі антиковідні обмеження, накладені на в’їзд в країну для єгиптян або іноземців.
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За матеріалами: Діло
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