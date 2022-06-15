Через війну надходження до держбюджету від туристичної галузі впали на 18% — Finance.ua
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Через війну надходження до держбюджету від туристичної галузі впали на 18%

15.06.2022, 09:31Казна та Політика
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За перші 4 місяці 2022 року представники туристичної галузі України сплатили на 18% менше податків, ніж за аналогічний період 2021 року.
Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму у Facebook.
«Загальна кількість платників податків, які займаються туристичною діяльністю, за перші місяці війни в середньому скоротилася на 10%. При цьому зафіксовано, що кількість юридичних осіб зменшилася на 17%, а фізичних — на 7%», — йдеться у повідомленні.
Через війну надходження до держбюджету від туристичної галузі впали на 18%
Найбільша частка надходжень до держбюджету за перші чотири місяці поточного року сплачена готелями та санаторіями — майже 370 млн грн. Але вона все ж менша на 24% в порівняні з аналогічним періодом 2021 року.
Також зафіксували спад на 58% від діяльності турбаз, кемпінгів, дитячих таборів відпочинку, сплачено — 57 млн грн податку проти 137 млн грн за аналогічний період 2021 року.
"Зафіксовано значний приріст доходу від діяльності туристичних агентств, які сплатили до держбюджету на 85% коштів більше, ніж минулого року.
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Аналітики пов’язують це з тим, що до цього звітного періоду увійшли два перші довоєнні місяці року, для яких характерні ранні бронювання на новорічні та різдвяні свята. Незначний ріст податків — на 5 % — також продемонстрували туроператори та власники приватних садиб, які в сукупності сплатили до держбюджету майже 100 млн грн", — кажуть в ДАРТ.
Найбільший розмір сплаченого податку за перші чотири місяці 2022 року продемонстрували:
  • місто Київ,
  • Івано-Франківська,
  • Львівська
  • Київська,
  • Одеська,
  • Дніпропетровська,
  • Закарпатська,
  • Харківська,
  • Запорізька
  • та Полтавська області.
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За матеріалами: Finance.ua
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