Фінансування, розмінування і логістика: уряд повідомив про головні напрямки роботи в аграрній сфері — Finance.ua

Фінансування, розмінування і логістика: уряд повідомив про головні напрямки роботи в аграрній сфері Сьогодні 21:00 — Казна та Політика

Фінансування, розмінування і логістика: уряд повідомив про головні напрямки роботи в аграрній сфері

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду розповів про пріоритети роботи в аграрній сфері з огляду на виклики у вигляді мінування сільськогосподарських територій, ускладненої логістики та необхідності підтримки аграріїв, які кинула війна, пише УНН.

Українські аграрії почали збирати другий урожай за час повномасштабної агресії. Жнива тривають у 22-х регіонах. Вже намолочено понад 2 млн тонн зерна, найбільше — в Миколаївській та Одеській областях.

У 2023 році за різними програмами підтримки українські аграрії отримали близько 42 млрд грн банківських кредитів, з них майже 26 млрд грн за програмою пільгового кредитування «5%-7%-9%». Найбільше на Київщині, Вінниччині та Кіровоградщині, повідомив прем'єр.

«Уряд продовжує видавати гранти на висадку нових садів і будівництво теплиць у межах програми єРобота. Вже виділили бізнесу більш ніж 300 млн грн за цим напрямком», — зазначив Шмигаль.

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Глава уряду зауважив, що важливою умовою є розмінування сільгоспземель. Наразі вже обстежено понад 160 тисяч гектарів. Це більше третини площ, які планується пріоритетно повернути в сільськогосподарську експлуатацію.

«Залучаємо до гуманітарного розмінування партнерів. Наразі концентруємося на тому, щоб виявити найменш засмічені ділянки, швидко очищати їх від мін та снарядів і передавати в обробку аграріям», — сказав прем'єр.

За його словами, Україна весь цей час активно розвивала альтернативну логістику через західний кордон із країнами ЄС. Понад 60% українського експорту сьогодні припадає на Європейський Союз, тому цей напрямок для України важливий.

Від початку повномасштабного вторгнення Україна відкрила два нові пункти пропуску на кордоні з Румунією, а також пункт контролю на тимчасовій інфраструктурі на кордоні з Польщею.

«Розширюємо та оновлюємо під'їзні шляхи, залізницю, запустили механізм електронної черги, що заощаджує час людям та бізнесу. У планах — спільний з країнами Євросоюзу митний та прикордонний контроль», — додав Шмигаль.

Другим важливим логістичним напрямком прем'єр назвав дунайський кластер: порти Ізмаїл, Усть-Дунайськ та Рені. Через повномасштабну війну в цих портах втричі збільшили вантажопотік, тож вони отримали величезну перспективу розвитку.

Зараз уряд працює над зростанням їх пропускної здатності. Зокрема коштом приватних інвестицій та державно-приватного партнерства.

Прем‘єр також зазначив, що попри на намагання росії блокувати українські чорноморські порти, завдяки тристоронній угоді з Туреччиною та ООН «зернова ініціатива» діяла майже рік. За цей час Україні вдалося експортувати понад 33 млн тонн аграрної продукції до 45 країн світу. Зараз росія намагається зірвати цю ініціативу та спровокувати нову продовольчу кризу у світі.

«Президент України Володимир Зеленський вже направив офіційні листи Президенту Туреччини та Генсеку ООН. Ми пропонуємо продовжити роботу «зернової ініціативи» в тристоронньому форматі. Це дозволить врятувати мільйони людей від голоду й забезпечить світову продовольчу безпеку.

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