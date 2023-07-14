Ціни на ячмінь в напрямку річкових портів підвищилися на 5−7 доларів — Finance.ua
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Ціни на ячмінь в напрямку річкових портів підвищилися на 5−7 доларів

Аграрний ринок
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Ціни на ячмінь в напрямку річкових портів підвищилися на 5−7 доларів США за тонну порівняно з минулим тижнем, пише ukragroconsult.
Про це у власному Телеграм-каналі повідомляють аналітики Spike Brokers.
Це сталося через обмежену пропозицію з боку продавців та потребу покупців у покритті своїх закупівель. У той же час, ціни в порту Констанца залишилися стабільними, оскільки румунські фермери пропонували більше ячменю. Ціна на ячмінь коливалася в діапазоні 184−188 доларів США за тонну CIF Константа.
Останні індикації покупців:• DAP Україна (Дунай) ~145−148 $• DAP Україна (кордон) ~155−160 $• FOB Україна (Дунай) ~160−165 $• CIF Румунія (порт) ~184−186 $• CIF Італія (порт) ~200−202 $.
За матеріалами:
Finance.ua
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