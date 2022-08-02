Фінансова допомога для людей з інвалідністю в Польщі: як отримати виплату — Finance.ua

Фінансова допомога для людей з інвалідністю в Польщі: як отримати виплату Вчора 11:13 — Особисті фінанси

Фінансова допомога для людей з інвалідністю в Польщі: як отримати виплату

Українські переселенці з інвалідністю, які прибули до Польщі після 24 лютого поточного року, зможуть отримати грошову допомогу від центру міжнародної допомоги PCPM. Онлайн-реєстрацію вже відкрито.

Хто може претендувати на виплату

Програма орієнтована на матеріальну допомогу особам з інвалідністю та їхнім опікунам, які є громадянами України або іншої держави, що не входить до складу ЄС, і постійно проживали в Україні на момент 24 лютого.

Також особи повинні відповідати критеріям:

виїхали з України та перетнули польський кордон після початку повномасштабної війни;

іколи не брали участь у програмах Польського центру міжнародної допомоги. Якщо ви отримували багатоцільову допомогу, допомогу на працю чи іншу матеріальну підтримку від організації, вашу заявку не розглядатимуть. Ініціатива розрахована на нових учасників ;



; мають змогу пред’явити документацію, що підтверджує першу чи другу групу інвалідності. На дитину потрібні підтверджувальні папери без призначеної групи.



Опікуни і батьки дитини з інвалідністю можуть також зареєструватися за умови проживання на території Польщі. Опіка має підтверджуватися документально.

Сума допомоги

Після затвердження заявки ви отримуватимете 710 злотих на людину. Сума надходитиме на банківський рахунок отримувача.

Термін програми — шість місяців. Виплати надходитимуть щомісячно впродовж цього періоду.

Як взяти участь у програмі

Треба заповнити форму за посиланням . У разі успішного проходження попереднього відбору вам надійде СМС із запрошенням до реєстраційного центру у Варшаві. Проживати в столиці не обов’язково, але заявки приймаються лише від людей, які мають змогу приїхати.

Відбір учасників базуватиметься на групі інвалідності та кількості претендентів. PCPM має право закрити систему реєстрації чи внести в неї будь-які зміни. Щоб не перевантажувати сервер та не уповільнювати обробку анкет, не слід подавати одну й ту саму форму по декілька разів.

З якими документами приїздити на особисту реєстрацію:

документ, що засвідчує особу та підтверджує українське громадянство чи факт постійного проживання на території України до початку військових дій;

будь-який документ, у якому зазначено дату прибуття до Польщі. Це можуть бути папери, видані консульством чи прикордонною службою, а також штамп у паспорті;

підтвердження групи інвалідності чи інвалідності без призначеної групи для дитини;



номер PESEL;



український номер платника податків;



підтвердження відкриття рахунку в місцевому банку. В документі має бути прописано всю інформацію про отримувача.



Приймаються фотографії чи скановані копії паперів, а також документи в додатку «Дія».

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