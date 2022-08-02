Фінансова допомога для людей з інвалідністю в Польщі: як отримати виплату — Finance.ua
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Фінансова допомога для людей з інвалідністю в Польщі: як отримати виплату

Особисті фінанси
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Фінансова допомога для людей з інвалідністю в Польщі: як отримати виплату
Фінансова допомога для людей з інвалідністю в Польщі: як отримати виплату
Українські переселенці з інвалідністю, які прибули до Польщі після 24 лютого поточного року, зможуть отримати грошову допомогу від центру міжнародної допомоги PCPM. Онлайн-реєстрацію вже відкрито.

Хто може претендувати на виплату

Програма орієнтована на матеріальну допомогу особам з інвалідністю та їхнім опікунам, які є громадянами України або іншої держави, що не входить до складу ЄС, і постійно проживали в Україні на момент 24 лютого.
Також особи повинні відповідати критеріям:
  • виїхали з України та перетнули польський кордон після початку повномасштабної війни;
  • іколи не брали участь у програмах Польського центру міжнародної допомоги. Якщо ви отримували багатоцільову допомогу, допомогу на працю чи іншу матеріальну підтримку від організації, вашу заявку не розглядатимуть. Ініціатива розрахована на нових учасників;
  • мають змогу пред’явити документацію, що підтверджує першу чи другу групу інвалідності. На дитину потрібні підтверджувальні папери без призначеної групи.
Опікуни і батьки дитини з інвалідністю можуть також зареєструватися за умови проживання на території Польщі. Опіка має підтверджуватися документально.

Сума допомоги

  • Після затвердження заявки ви отримуватимете 710 злотих на людину. Сума надходитиме на банківський рахунок отримувача.
  • Термін програми — шість місяців. Виплати надходитимуть щомісячно впродовж цього періоду.

Як взяти участь у програмі

Треба заповнити форму за посиланням. У разі успішного проходження попереднього відбору вам надійде СМС із запрошенням до реєстраційного центру у Варшаві. Проживати в столиці не обов’язково, але заявки приймаються лише від людей, які мають змогу приїхати.
Відбір учасників базуватиметься на групі інвалідності та кількості претендентів. PCPM має право закрити систему реєстрації чи внести в неї будь-які зміни. Щоб не перевантажувати сервер та не уповільнювати обробку анкет, не слід подавати одну й ту саму форму по декілька разів.
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З якими документами приїздити на особисту реєстрацію:
  • документ, що засвідчує особу та підтверджує українське громадянство чи факт постійного проживання на території України до початку військових дій;
  • будь-який документ, у якому зазначено дату прибуття до Польщі. Це можуть бути папери, видані консульством чи прикордонною службою, а також штамп у паспорті;
  • підтвердження групи інвалідності чи інвалідності без призначеної групи для дитини;
  • номер PESEL;
  • український номер платника податків;
  • підтвердження відкриття рахунку в місцевому банку. В документі має бути прописано всю інформацію про отримувача.
Приймаються фотографії чи скановані копії паперів, а також документи в додатку «Дія».
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За матеріалами:
visitukraine.today
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