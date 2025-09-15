Фіктивне банкрутство: що це і яка відповідальність загрожує підприємствам Сьогодні 14:02

Фіктивне банкрутство: що це і яка відповідальність загрожує підприємствам

Процедура банкрутства у бізнесі покликана врегульовувати складні фінансові ситуації та захищати інтереси кредиторів. Водночас нерідко компанії намагаються використати її як інструмент ухилення від зобов’язань. Йдеться про фіктивне банкрутство — коли підприємство подає неправдиву заяву про фінансову неспроможність, хоча фактично здатне виконати свої зобов’язання.

Про це розповіли у пресслужбі Міністерства юстиції України.

Що вважається фіктивним банкрутством

Це офіційна, але завідомо неправдива заява власника або керівника компанії до суду про неспроможність платити за боргами.

Основний показник фіктивного банкрутства — факт, що підприємство має активи, які перевищують його зобов’язання, але водночас подає заяву про банкрутство.

Такі дії визнаються фіктивними, якщо завдали значної матеріальної шкоди кредиторам чи державі.

Відповідальність

Боржники, власники компаній, службові особи можуть нести цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність.

Суд у разі виявлення факту фіктивного банкрутства закриває справу та зобов’язує відшкодувати збитки кредиторам.

Адміністративне покарання передбачає штраф від 750 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як виявляють фіктивне банкрутство

Основним показником для визначення ознак фіктивного банкрутства є коефіцієнт покриття, який розраховується як відношення оборотних активів допоточних зобов’язань підприємства та характеризує здатність підприємства виконувати короткострокові зобов’язання і здійснювати непередбачені витрати.

Наступним показником є рентабельність продукції, яка розраховується як відношення валового прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) до собівартості реалізації. Вона характеризує вигідність виробництва продукції, яка випускається або реалізується підприємством.

З метою визначення ознак фіктивного банкрутства також визначається показник забезпечення зобов’язань боржника всіма його активами шляхом зіставлення суми активів боржника із сумою його зобов’язань. При здійсненні зазначених розрахунків до складу поточних зобов’язань належать: основна сума боргу; відсотки, штраф, пеня та неустойка.

У разі коли за результатами розрахунків показник забезпечення зобов’язань боржника всіма його активами перевищує одиницю при нульовій або позитивній рентабельності, це свідчить про наявність ознак фіктивного банкрутства на підприємстві.

Під час виявлення ознак фіктивного банкрутства враховується наявність офіційної заяви власника або службової особи підприємства — боржника до господарського суду щодо відкриття провадження у справі про банкрутство стосовно цього підприємства, на підставі якої винесено відповідну ухвалу суду, та фактичної можливості задоволення вимог кредиторів, у тому числі зобов’язань перед бюджетом, у повному обсязі на момент звернення до суду.

У Мін’юсті наголошують, що завідомо неправдивою є заява, у якій викладені відомості про фінансову неспроможність, не відповідають дійсності та справжній фінансовий стан боржника дає змогу йому виконати свої зобов’язання.

