Fiat залишить у виробництві дешеву модель, якій вже 12 років — Finance.ua

Fiat залишить у виробництві дешеву модель, якій вже 12 років Сьогодні 04:01 — Технології&Авто

Fiat залишить у виробництві дешеву модель, якій вже 12 років

Бюджетний автомобіль Fiat Panda 3 покоління залишиться у виробництві. Бренд ухвалив таке рішення, навіть незважаючи на те, що цій дешевій моделі вже виповнилося 12 років.

Не виключається, що машина протримається на конвеєрі набагато довше.

За інформацією Automotive News Europe, на підприємстві в Італії продовжать виробляти хетчбек Fiat Panda 3 як мінімум до 2026 року. Можливо, складання продовжать і надалі, якщо в Європі відкладуть суворі екологічні вимоги.

Тим часом, підприємство в Сербії проходить модернізацію для виробництва електрокарів. Там підготують конвеєр для нового Fiat Panda EV. Його офіційно представлять 11 липня 2024 року, коли італійський автовиробник відзначатиме свій 125-й день народження.

Новий електричний бюджетник Fiat Panda 2024 модельного коштуватиме близько 20 000 євро. Про модель стає відомо дедалі більше з наближенням дебюту.

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Очікується, що дизайн виконають у дусі концепту 2019 року Fiat Centoventi.

Раніше в компанії вже підтверджували, що машина з такою зовнішністю вирушить у виробництво. Кілька років тому Centoventi своєю прем'єрою анонсував появу бюджетного електрокара.

Головними конкурентами вважаються Dacia Spring, майбутній Renault 5 та лінійка китайських моделей BYD, які очікуються на ринку. Електричний Fiat Panda EV з’явиться для відповіді Stellantis на ці моделі.

AvtoDream За матеріалами:

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