У Fiat з’явився рамний пікап Titano: що це за модель і де її продаватимуть — Finance.ua

У Fiat з’явився рамний пікап Titano: що це за модель і де її продаватимуть Сьогодні 04:46 — Технології&Авто

У Fiat з’явився рамний пікап Titano: що це за модель і де її продаватимуть

Fiat відкрив прийом замовлень на новий рамний пікап Titano. Поки модель доступна тільки в Алжирі: там її оцінили в 3 699 000 динар — трохи більше мільйона гривень або близько 27,5 тисяч доларів за курсом сьогоднішнього дня.

Titano є трохи перелицьованою версією іншого пікапа концерну Stellantis, Peugeot Landtrek. Fiat Titano орієнтований на ринки Африки та Латинської Америки.

Зовнішні відмінності Fiat Titano від «донорського» Peugeot Landtrek зводяться до радіаторних ґрат трохи іншого дизайну з об'ємним малюнком і маленьким прапором Італії в кутку. А ось головна оптика, виштампування та бампери у пікапів ідентичні.

Немає відмінностей і в салоні (за винятком логотипів): шкали аналогових приладів, між ними розташований невеликий прямокутний екранчик, а над передньою панеллю височить дисплей мультимедійної системи. У списку опцій заявлені камери кругового огляду, блокування заднього диференціала та система допомоги під час спуску.

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Поки розкрито тільки версію для алжирського ринку, де Titano запропонують з дизельним мотором об'ємом 1,9 літра і потужністю 150 кінських сил у зв’язці з шестиступеневою механічною коробкою передач. Алжирцям можна вибрати варіант з одинарною кабіною та моноприводом або з подвійною кабіною та повним приводом.

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Ampercar За матеріалами:

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