Fiat заявив про запуск своєї NFT-колекції — Finance.ua

Fiat заявив про запуск своєї NFT-колекції Вчора 05:15 — Криптовалюта

Італійський виробник автомобілів — компанія Fiat — оголосив про запуск NFT-колекції на базі мережі Arbitrum.

Кожен охочий може подати заявку на потрапляння до whitelist та отримати FIAT Pass з колекції під назвою CingueCento. Пропозиція NFT є обмежена у кількості 55 000. У компанії розповіли, що токени роздаватимуть в порядку живої черги.

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«Цифровий предмет колекціонування, який діє як соціальний ідентифікатор і дозволяє розблоковувати нагороди, що прославляють спадок бренду FIAT», — говориться в повідомленні.

Також у Fiat повідомили, що заявку на отримання NFT можна подати в період з 21 по 26 листопада. Команда додала, що розішле FIAT Pass на гаманці, включені до whitelist, протягом декількох днів після того, як користувачі виконають всі кроки на платформі Zealy.

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