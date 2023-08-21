ФГВФО змінює підхід до формування пулів кредитів — Finance.ua

ФГВФО змінює підхід до формування пулів кредитів
Фонд гарантування вкладів запускає «пілотний проект». Відтепер пули кредитів суб'єктів господарювання, які перебувають на балансі банків, що ліквідуються, формуватимуться за новим — галузевим — підходом.
Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.
Уже 25 вересня на онлайн аукціон Прозорро. Продажі буде виставлено перший «пілотний» пул, сформований за галузевою ознакою.
До його складу — лот №GL18N124640 — увійшли права вимоги за 91 договором, що перебувають на балансі банків ПАТ «Промінвестбанк», АТ «МР Банк», АТ «Мегабанк». При цьому спільна ознака усіх позичальників — вид діяльності за КВЕД. Усі вони, згідно із даними реєстрів, здійснювали свою діяльність чи ж продовжують працювати у сфері оптової та роздрібної торгівлі.
Включені до складу пулу активи до цього уже щонайменше 4 рази виставлялися на продаж, але не знайшли свого покупця.
Публічна інформація про пул та включені до його складу активи — за посиланням.
Початкова ціна реалізації лота №GL18N124640 — 66,6 млн грн.
Детальна інформація про активи та умови участі у торгах — за посиланням.
Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону, відкрито і прозоро. Участь в аукціоні можуть взяти юридичні та фізичні особи, окрім російської федерації або осіб, пов’язаних з державою-агресором, позичальників та поручителів за кредитними договорами. Стежити за перебігом торгів можуть усі охочі.
«До „пілотного проекту“ будуть залучені чотири банки, які передані в управління Фонду уже після початку повномасштабного вторгнення: ПАТ „Промінвестбанк“, АТ „МР Банк“, АТ „Мегабанк“ та АТ „Банк Січ“. Загальна заборгованість юридичних осіб перед цими банками перевищує 90 млрд грн. Майже 48% за сумою заборгованості - на рахунках підприємств переробної промисловості, ще 17% - оптової та роздрібної торгівлі, 12% - підприємств постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. Ми очікуємо, що галузевий підхід формування пулів допоможе привернути увагу саме інвесторів, зацікавлених вести діяльність у визначеній галузі», — розповів Олександр Кульчицький, директор департаменту консолідованого продажу активів Фонду гарантування вкладів.
Кошти, отримані від продажу активів, будуть спрямовані на розрахунки із кредиторами банків, що ліквідуються.
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