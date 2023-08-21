ФГВФО змінює підхід до формування пулів кредитів — Finance.ua

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ФГВФО змінює підхід до формування пулів кредитів

Казна та Політика
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ФГВФО змінює підхід до формування пулів кредитів
ФГВФО змінює підхід до формування пулів кредитів
Фонд гарантування вкладів запускає «пілотний проект». Відтепер пули кредитів суб'єктів господарювання, які перебувають на балансі банків, що ліквідуються, формуватимуться за новим — галузевим — підходом.
Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.
Уже 25 вересня на онлайн аукціон Прозорро. Продажі буде виставлено перший «пілотний» пул, сформований за галузевою ознакою.
До його складу — лот №GL18N124640 — увійшли права вимоги за 91 договором, що перебувають на балансі банків ПАТ «Промінвестбанк», АТ «МР Банк», АТ «Мегабанк». При цьому спільна ознака усіх позичальників — вид діяльності за КВЕД. Усі вони, згідно із даними реєстрів, здійснювали свою діяльність чи ж продовжують працювати у сфері оптової та роздрібної торгівлі.
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Включені до складу пулу активи до цього уже щонайменше 4 рази виставлялися на продаж, але не знайшли свого покупця.
Публічна інформація про пул та включені до його складу активи — за посиланням.
Початкова ціна реалізації лота №GL18N124640 — 66,6 млн грн.
Детальна інформація про активи та умови участі у торгах — за посиланням.
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Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону, відкрито і прозоро. Участь в аукціоні можуть взяти юридичні та фізичні особи, окрім російської федерації або осіб, пов’язаних з державою-агресором, позичальників та поручителів за кредитними договорами. Стежити за перебігом торгів можуть усі охочі.
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«До „пілотного проекту“ будуть залучені чотири банки, які передані в управління Фонду уже після початку повномасштабного вторгнення: ПАТ „Промінвестбанк“, АТ „МР Банк“, АТ „Мегабанк“ та АТ „Банк Січ“. Загальна заборгованість юридичних осіб перед цими банками перевищує 90 млрд грн. Майже 48% за сумою заборгованості - на рахунках підприємств переробної промисловості, ще 17% - оптової та роздрібної торгівлі, 12% - підприємств постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. Ми очікуємо, що галузевий підхід формування пулів допоможе привернути увагу саме інвесторів, зацікавлених вести діяльність у визначеній галузі», — розповів Олександр Кульчицький, директор департаменту консолідованого продажу активів Фонду гарантування вкладів.
Кошти, отримані від продажу активів, будуть спрямовані на розрахунки із кредиторами банків, що ліквідуються.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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