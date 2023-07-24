За пів року Фонд гарантування відшкодував вкладникам 1,8 мільярда — Finance.ua

За пів року Фонд гарантування відшкодував вкладникам 1,8 мільярда Сьогодні 16:49 — Кредит&Депозит

За пів року Фонд гарантування відшкодував вкладникам 1,8 мільярда

Протягом січня-червня 2023 року Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) відшкодував вкладникам банків, що перебувають в управлінні Фонду, 1,8 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Зокрема, у червні 2023 року Фонд відшкодував вкладникам 40,2 млн грн.

У ФГВФО нагадали, що, відповідно до законодавства, на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення, запроваджено 100% гарантії за банківськими вкладами.

«Це означає, що вкладникам банків, визнаних неплатоспроможними на час дії цієї норми, Фонд відшкодовує повну суму їх вкладів», — йдеться у повідомленні.

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Станом на 1 липня 2023 року вкладникам банків, переданих в управління Фонду після набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (26.02.2012), Фонд виплатив відшкодування на загальну суму 98 621,8 млн грн.

До набрання чинності зазначеного закону Фонд виплатив вкладникам відшкодування на загальну суму 4 686,4 млн грн. До 2012 року Фонд лише відшкодовував гарантовану суму вкладникам неплатоспроможних банків, при цьому тимчасову адміністрацію та ліквідацію здійснював НБУ, пояснили у відомстві.

Таким чином, з початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування сягнула 103 308,2 млн грн.

При цьому на початок червня 2023 року Фонд здійснював ліквідаційну процедуру 53 банків і завершив ліквідацію 51 банку.

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