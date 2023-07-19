Фонд гарантування вкладів оновив списки боржників неплатоспроможних банків — Finance.ua

Фонд гарантування вкладів оновив списки боржників неплатоспроможних банків Сьогодні 11:44 — Особисті фінанси

Фонд гарантування вкладів оновив списки боржників неплатоспроможних банків

01.07.2023 Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оновив Станом наФонд гарантування вкладів фізичних осіб оновив списки усіх позичальників, керівників та колишніх акціонерів неплатоспроможних банків, які мають повернути свої борги згідно з рішенням судів.

Про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Що це за список? Перелік містить дані щодо всіх боржників (як фізичних, так і юридичних осіб), незалежно від розміру їхньої заборгованості, які на дату формування списку не погасили у повному обсязі суму боргу, визначену судовими рішеннями.

У Фонді нагадують, що погашення заборгованості позичальниками є одним із джерел надходжень, які спрямовуються на задоволення вимог кредиторів банків.

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«Фонд веде претензійно-позовну роботу з повернення активів неплатоспроможних банків з метою задоволення вимог кредиторів, і станом на 01.07.2023 у судових інстанціях різного рівня винесено 3 627 судових рішень про стягнення заборгованості з боржників банків, що ліквідуються, на загальну суму 72,3 млрд грн», — зазначається у повідомленні.

Однією з функцій Фонду є продаж активів (майна) неплатоспроможних банків, в тому числі прав вимоги до боржників банків, що виводяться з ринку, кошти від якого також є джерелом розрахунків з кредиторами цих банків.

Як це відбувається? Їх продаж здійснюється за тим же принципом, що й реалізація інших активів (майна) банків під управлінням Фонду, — шляхом проведення відкритих, прозорих електронних торгів у системі Прозорро. Продажі, до участі у яких допускаються усі фізичні та юридичні особи, окрім позичальників та поручителів за кредитом, що виставлений на аукціон, та осіб, пов’язаних з державою-агресором.

мають змогу відтермінувати продаж права вимоги за кредитом, або й взагалі уникнути продажу, здійснюючи погашення заборгованості відповідно до умов кредитного договору, або згідно умов реструктуризації боргу, які пропонує Фонд (докладніше — у розділі « Нагадаємо, що позичальники за кредитами у банках, що ліквідуються Фондом,або й взагалі уникнути продажу, здійснюючи погашення заборгованості відповідно до умов кредитного договору, або згідно умов реструктуризації боргу, які пропонує Фонд (докладніше — у розділі « Позичальникам »). Адже кредити, за якими здійснюється погашення заборгованості, виставляються на продаж в останню чергу.

Довідка Finance.ua:

відповідно до статті 46 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», відомості про боржників, які прострочили виконання зобов’язань перед неплатоспроможним банком, перестають бути конфіденційними чи становити банківську таємницю;

Фонд складає та оприлюднює списки боржників з дотриманням вимог статті 6 Закону України «Про доступ до судових рішень», і вони містять інформацію, оголошену прилюдно при проголошенні судом судових рішень. Дані оновлюються щоквартально;

кошти від повернення та продажу активів банків, що ліквідуються Фондом, спрямовуються кредиторам цих банків у черговості, визначеній статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

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