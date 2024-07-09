ФГВФО відновлює виплати вкладникам «зомбі-банку» КСГ Банк — Finance.ua

ФГВФО відновлює виплати вкладникам «зомбі-банку» КСГ Банк Сьогодні 16:45 — Кредит&Депозит

ФГВФО відновлює виплати вкладникам «зомбі-банку» КСГ Банк

Після повернення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб контролю над ПАТ «КСГ Банк», з 10 липня 2024 року Фонд поновлює виплати гарантованого відшкодування вкладникам банку.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Вкладники КСГ Банку, які ще не отримали гарантовану суму відшкодування, можуть звертатися до банків-агентів Фонду без попереднього письмового звернення.

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Окрім того, вкладники мають можливість отримати кошти дистанційно, використовуючи онлайн-сервіси таких банків, як ПриватБанк , Укргазбанк, ПУМБ, Таскомбанк, Південний, Сенс Банк, або через мобільний додаток порталу Дія.

Зазначається, що спадкоємці вкладників зазначених банків повинні попередньо письмово звернутися до Фонду для отримання відшкодування на підставі свідоцтва про право на спадщину.

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З 30 серпня 2016 року за рішенням НБУ КСГ Банк втратив банківську ліцензію, і почалася процедура його ліквідації. До 7 квітня 2017 року Фонд гарантування виплатив вкладникам банку 47 мільйона гривень гарантованого відшкодування, при цьому загальна сума акцептованих вимог кредиторів становила 132,8 мільйона гривень.

Також у 2017 році, КСГ Банк функціонував як «зомбі-банк» через оскарження рішень Національного банку України щодо відкликання банківської ліцензії та початку процедури ліквідації банку Фондом гарантування вкладів.

Однак, протягом 2017−2018 років акціонери банку здійснили ряд протиправних дій, зокрема змінили назву банку на ПАТ «КСГ», змінили його місцезнаходження і, в кінцевому підсумку, ліквідували його, створивши «правонаступника». Через це Фонд гарантування вкладів призупинив виплати вкладникам і кредиторам.

Після тривалих судових процесів, 15 травня 2024 року, ФГВФО зміг відновити контроль над КСГ Банком, а у єдиному реєстрі було відновлено інформацію про цей банк у стані ліквідації.

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