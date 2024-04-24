За I квартал 2024 року банки, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, виплатили своїм кредиторам понад 887 млн грн — Finance.ua

За I квартал 2024 року банки, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, виплатили своїм кредиторам понад 887 млн грн Сьогодні 18:12 — Фондовий ринок

Протягом січня-березня 2024 року сума задоволення вимог кредиторів банків у ліквідації склала 887,7 млн грн, з яких 304,9 млн грн — це погашення вимог НБУ як забезпеченого кредитора.

Про це повідомляє ФГВФО.

Зокрема, на задоволення вимог 3-ї черги спрямовано 424,7 млн грн (вимоги Фонду, що виникли у випадках, визначених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»); 73,8 млн грн — 4-ї черги (фізосіб і ФОП, які не є пов’язаними особами банку, у частині, що перевищує суму, виплачену Фондом); 78,2 млн грн — 7-ї черги (юросіб-клієнтів банку, які не є пов’язаними з банком особами). Решту коштів отримали кредитори інших черг.

У цілому станом на 1 квітня 2024 року банки, ліквідацію яких здійснював Фонд, задовольнили вимоги кредиторів на загальну суму 69 667,2 млн грн, з яких 17 969,3 млн грн погашено забезпеченим кредиторам, у т. ч. 16 597,7 млн грн — НБУ (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).

Нагадаємо, на задоволення вимог кредиторів неплатоспроможних банків Фондом спрямовуються кошти, отримані в результаті управління та продажу майна (активів) цих банків. З огляду на низьку якість активів, реальна вартість яких в рази нижча за номінальну, численні вимоги кредиторів залишаються незадоволеними за недостатністю майна таких банків.

У зв’язку з цим Фонд вживає необхідних заходів з метою реалізації положень статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та притягнення до цивільно-правової відповідальності пов’язаних осіб (власників, керівництво банків), діяннями/рішеннями яких заподіяно збитків неплатоспроможним банкам. Усі кошти, що будуть стягнуті у результаті цієї діяльності, спрямовуватимуться на задоволення вимог кредиторів банків.

Станом на 1 квітня 2024 року Фондом, відповідно до ст. 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», подано 87 позовних заяв щодо 54 банків про відшкодування шкоди (збитків). Загальна кількість відповідачів, які є пов’язаними особами цих банків, — 1 000 осіб. Загальна сума позовних вимог складає 172 578,3 млн грн. Загальний розмір позовних вимог Фонду, задоволених згідно із судовими рішеннями, які набрали законної сили, становить понад 2 659 млн грн.

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