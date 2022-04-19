ФГВФО реструктуризував борг перед Мінфіном — Finance.ua

ФГВФО реструктуризував борг перед Мінфіном

Вчора 17:05 — Казна та Політика

ФГВФО реструктуризував борг перед Мінфіном

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб реструктуризував борг перед Міністерством фінансів.

Відповідний договір відомство і ФГВФО вже підписали.

Документ реалізує новий закон про забезпечення стабільності системи гарантування вкладів і визначає порядок погашення реструктуризованих боргів Фонду перед державою за позиками, що були йому надані для подолання наслідків системної банківської кризи у 2014-2017 роках.

В 2014-2016 роках для забезпечення виплат гарантованого відшкодування Фонд залучив у Міністерства фінансів та Національного банку кредитні кошти на загальну суму майже 80 млрд грн. Вартість запозичень склала від 9,99% до 14%.

Станом на 01.03.2022 Фонд гарантування вкладів виплатив вкладникам неплатоспроможних банків 95,7 млрд грн. При цьому Фонд повністю розрахувався із НБУ, виплативши йому 25,6 млрд грн, з яких 5,5 млрд грн — нараховані відсотки. Також Фонд перерахував Міністерству фінансів (у тому числі достроково) 21,7 млрд грн, з яких 7,9 млрд грн — відсотки.

Залишок боргових зобов’язань Фонду складав 108,3 млрд грн: 45,7 млрд грн за номіналом векселів, за якими Фонд до кінця 2031 року мав сплатити 62,5 млрд грн відсотків.

Однак новий закон змінив це. Погашення в частині номіналу векселів здійснюватиметься до липня 2032 року з коштів Фонду, що перевищуватимуть суму, необхідну для покриття можливих ризиків у банківській системі. А в частині, що відповідає нарахованим відсоткам, погашення відбуватиметься за рахунок стягнення збитків з колишніх власників та пов’язаних осіб, діяльність яких призвела до неплатоспроможності цих установ.

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Таким чином, борг у 62,5 млрд грн за відсотки стає для ФГВФО умовним. Йому потрібно буде обов’язково лише повернути Мінфіну 45,7 млрд грн основного тіла боргу. Це Фонд може зробити за рахунок регулярних зборів з платоспроможних банків, зокрема Ощадбанку, та реалізації активів банків, які знаходяться в стадії ліквідації, після 1 червня.

Механізм реструктуризації було розроблено за участю представників Світового банку. «Після набрання чинності нового закону припинилися зобов’язання Фонду за векселями, а капітал має позитивного значення. Це означає, що система гарантування вкладів збалансована і готова до усіх викликів нинішнього часу», — наголосила фінансовий директор ФГВФО Олена Нужненко.

«Держава визначилась, що основна відповідальність за наслідки системної банківської кризи 2014-2016 років повинна лягти на осіб, чиї дії або бездіяльність призвели до неплатоспроможності банківські установи у 2014-2017 роках», — вважає заступник міністра фінансів Юрій Драганчук.

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