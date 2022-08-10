ФГВФО припинив виплати вкладникам банку «Золоті ворота» — Finance.ua

ФГВФО припинив виплати вкладникам банку «Золоті ворота» Вчора 15:33 — Кредит&Депозит

ФГВФО припинив виплати вкладникам банку «Золоті ворота»

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб затвердив ліквідаційний баланс та звіт про виконання ліквідаційної процедури банку «Золоті ворота».

Про це повідомила пресслужба фонду.

Тож фонд припиняє виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день затвердження ліквідаційного балансу банку.

У межах виплат гарантованого відшкодування вкладниками банку отримано 240,3 млн грн, що становить 99,7% від загальної нарахованої гарантованої суми відшкодування.

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Водночас, фонд поінформував, що згідно законодавству вимоги кредиторів до банку, що були незадоволені в результаті ліквідаційної процедури та продажу майна (активів) банку на дату складення ліквідаційного балансу, вважаються погашеними.

«Просимо врахувати, що у зв’язку із затвердженням ліквідаційного балансу банку та звіту про виконання ліквідаційної процедури Фонд гарантування закрив накопичувальний рахунок банку. З огляду на це реквізити накопичувального рахунку банку не дійсні і платежі на них не приймаються», — зазначили у ФГВФО.

Варто нагадати, що 4 грудня 2014 року Нацбанк прийняв постанову про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію «Банку Золоті Ворота» .

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, Національний банк України 9 серпня відніс банк «Січ» до категорії неплатоспроможних;

це друге банкрутство банку в 2022 році, не враховуючи виведення російських банків з ринку через воєнну агресію росії.

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