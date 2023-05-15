ФГВФО інвестував у державні цінні папери понад 21 млрд грн — Finance.ua

ФГВФО інвестував у державні цінні папери понад 21 млрд грн Сьогодні 16:12

ФГВФО інвестував у державні цінні папери понад 21 млрд грн

У травні 2023 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб придбав ОВДП ще на 599,7 млн грн з дохідністю 18,5% річних.

Про це повідомила пресслужба Фонду.

Таким чином загалом з початку повномасштабної військової агресії росії проти України Фонд інвестував у державні цінні папери понад 21 млрд грн тимчасово вільних коштів.

Як наголосила фінансовий директор Фонду гарантування вкладів Олена Нужненко, «інвестування тимчасово вільних коштів Фонду в державні цінні папери України передбачено законодавством. ОВДП — один із найбільш надійних, гарантованих державою інвестиційних інструментів.

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На сьогодні Фонд має цілком достатній ресурс для виконання своїх функцій. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення ми виплатили вкладникам банків, що виводяться з ринку, понад 7,5 млрд грн гарантованих виплат. Крім того, розрахунки з кредиторами таких банків за цей час склали 6,3 млрд грн".

Нагадаємо, упродовж дії воєнного стану та трьох місяців після його завершення в Україні діють стовідсоткові гарантії за вкладами.

Основними джерелами формування коштів Фонду є, зокрема, початкові та регулярні збори з банків-учасників Фонду, спеціальний збір, доходи, одержані від інвестування коштів Фонду в цінні папери, тощо.

Важливо! Повіреними Фонду в купівлі-продажу цінних паперів є ПАТ АБ «Південний», АТ «Кредобанк» та АТ КБ «ПриватБанк».

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