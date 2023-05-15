ФГВФО інвестував у державні цінні папери понад 21 млрд грн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ФГВФО інвестував у державні цінні папери понад 21 млрд грн

26
ФГВФО інвестував у державні цінні папери понад 21 млрд грн
ФГВФО інвестував у державні цінні папери понад 21 млрд грн
У травні 2023 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб придбав ОВДП ще на 599,7 млн грн з дохідністю 18,5% річних.
Про це повідомила пресслужба Фонду.
Таким чином загалом з початку повномасштабної військової агресії росії проти України Фонд інвестував у державні цінні папери понад 21 млрд грн тимчасово вільних коштів.
Як наголосила фінансовий директор Фонду гарантування вкладів Олена Нужненко, «інвестування тимчасово вільних коштів Фонду в державні цінні папери України передбачено законодавством. ОВДП — один із найбільш надійних, гарантованих державою інвестиційних інструментів.
Читайте також
На сьогодні Фонд має цілком достатній ресурс для виконання своїх функцій. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення ми виплатили вкладникам банків, що виводяться з ринку, понад 7,5 млрд грн гарантованих виплат. Крім того, розрахунки з кредиторами таких банків за цей час склали 6,3 млрд грн".
Нагадаємо, упродовж дії воєнного стану та трьох місяців після його завершення в Україні діють стовідсоткові гарантії за вкладами.
Основними джерелами формування коштів Фонду є, зокрема, початкові та регулярні збори з банків-учасників Фонду, спеціальний збір, доходи, одержані від інвестування коштів Фонду в цінні папери, тощо.
Важливо! Повіреними Фонду в купівлі-продажу цінних паперів є ПАТ АБ «Південний», АТ «Кредобанк» та АТ КБ «ПриватБанк».
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.