Ferrari дозволить купувати свої автомобілі в США за криптовалюту — Finance.ua
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Ferrari дозволить купувати свої автомобілі в США за криптовалюту

Криптовалюта
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Ferrari дозволить купувати свої автомобілі в США за криптовалюту
Ferrari дозволить купувати свої автомобілі в США за криптовалюту
Автовиробник Ferrari почав приймати оплату в криптовалюті за свої спортивні автомобілі в США та розширить цю схему на Європу.
Про це повідомляє Reuters.
У Ferrari заявили, що це рішення було прийнято у відповідь на запити ринку та дилерів, оскільки багато її клієнтів інвестували в криптовалюту.
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За словами головного маркетингового і комерційного директора Ferrari Енріко Галлієра, такі запити походять від молодих інвесторів, які збудували свої статки на криптовалютах.
Зазначається, що у першій половині цього року Ferrari відправила понад 1800 автомобілів до свого американського регіону, який включає США.
Відповідно, Ferrari звернулася до одного з найбільших криптовалютних платіжних процесорів, BitPay, для початкового етапу в США, і дозволить здійснювати транзакції в біткойнах, Ethereum та USDC.
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Додається, що італійська компанія, яка продала 13 200 автомобілів у 2022 році з цінами від понад 200 тис. до 2 млн євро, планує поширити криптосхему на Європу до першого кварталу наступного року, а потім і на інші регіони, де криптовалюти є юридично прийнятими.
Європа, Близький Схід і Африка є найбільшим регіоном Ferrari, на який припадає 46% від загального обсягу поставок автомобілів у першій половині цього року.

Курс криптовалют до долара 💸

За матеріалами:
Економічна Правда
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