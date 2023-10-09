Сальвадор використовуватиме енергію вулкана для майнінгу криптовалют — Finance.ua

Сальвадор використовуватиме енергію вулкана для майнінгу криптовалют Сьогодні 18:31 — Криптовалюта

Сальвадор використовуватиме енергію вулкана для майнінгу криптовалют

Перша країна у світі, де було легалізовано біткоїн, офіційно запустила місцевий біткоїн майнінг-пул. У Сальвадорі стартує проект Volcano Energy, що видобуватиме блоки ВТС через Lava Pool, який викopиcтoвує пoнoвлювaну гeoтepмaльну eнepгію.

На початку 2023 року проект з відновлюваної енергетики в Сальвадорі вартістю $1 мільярд потрапив у заголовки газет. Серед компаній, що інвестують у проект, опинився і емітент стейблкоїнів Tether, який планує виробляти електроенергію з відновлюваних джерел у Сальвадорі для забезпечення майбутніх операцій з видобутку біткоїнів у країні.

Volcano Energy використовує досвід Luxor у наданні програмного забезпечення та послуг для майнінгу біткоїнів. У заяві директора зі стратегії Volcano Energy Герсона Мартінеса підкреслюється, що Сальвадор продовжує докладати зусиль для того, щоб залишатись провідною країною, що використовує біткоїн.

«Наше бачення полягає у створенні вертикально інтегрованої енергетичної та біткоїн-майнінгової компанії, цінність якої буде зростати для інвесторів і всіх громадян Сальвадору», — каже він.

Операційний директор Luxor Ітан Вера заявив, що створення Volcano Energy і початок видобутку біткоїнів на місцевому рівні сприятиме географічній децентралізації біткоїнів. У повідомленні також згадується потенціал для країн з великою кількістю відновлюваних джерел енергії використовувати майнінг ВТС для покращення економіки нових енергетичних проектів.

Volcano Energy має намір відраховувати 23% свого чистого прибутку від видобутку корисних копалин для уряду Сальвадору. Прибутки від видобутку також реінвестуватимуть в передачу енергії та інфраструктуру для стимулювання економічного і технологічного зростання в центральноамериканській країні.

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