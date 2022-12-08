ФДМУ заявив про майже 2 мільярди збитків для критичної інфраструктури внаслідок атак рф — Finance.ua
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ФДМУ заявив про майже 2 мільярди збитків для критичної інфраструктури внаслідок атак рф

Казна та Політика
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Об’єкти критичної інфраструктури, які знаходяться в управлінні Фонду державного майна, зазнали 35 ворожих обстрілів, завдано збитків майже на 2 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.
«Після кожної атаки спеціалісти Фонду оперативно виїжджають на об’єкти, оцінюють масштаби збитків та розробляють конкретні алгоритми відновлення потужностей. За попередніми підрахунками, внаслідок терористичних атак рф об’єкти критичної інфраструктури в управлінні ФДМУ зазнали збитків на майже 2 млрд грн», — ідеться в повідомленні.
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Зазначається, що від початку вторгнення об’єкти критичної інфраструктури в управлінні Фонду зазнали 35 обстрілів. Серед майже 4 000 працівників немає постраждалих. Вони продовжують виконувати робочі завдання та забезпечувати роботу стратегічних об’єктів.
Фонд держмайна спільно з Генштабом розробили план заходів для захисту об‘єктів критичної інфраструктури від атак і мінімізації збитків, які завдаються ракетними ударами.
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«Силами енергетиків, працівників ДСНС, комунальників проводяться ремонтні роботи в цілодобовому режимі для найскорішого розв’язання всіх проблемних питань з електрикою», — додали у ФДМУ.
Нагадаємо, Міністерство юстиції України зареєструвало методику оцінки збитків, яких зазнали державні та приватні компанії в результаті російської агресії. Документ підготовлений спільно з Мінекономіки та Фондом держмайна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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