ФДМУ за тиждень віддав в оренду держмайна майже на 1 млн грн — Finance.ua

ФДМУ за тиждень віддав в оренду держмайна майже на 1 млн грн Сьогодні 09:30

За тиждень Фонд державного майна провів 33 аукціони та отримав у підсумку в державну казну 985 000 грн. Цей результат досягли за допомогою онлайн торгів з оренди. Про це повідомив очільник ФДМУ Віталій Коваль.

«Сукупна вартість активів зросла у 2,45 раза від початкової», — йдеться у повідомленні ФДМУ.

За підрахунками Фонду державного майна, найдорожчим лотом за минулий тиждень стала частина нежитлових приміщень у Києві.

Вартість передачі в оренду цього майна площею 618 кв. м зросла у 245 разів від початкової суми 885 гривень. Орендар запропонував ціну за цю нерухомість у розмірі 217,5 тисячі гривень. В аукціоні на отримання в оренду нерухомості взяли участь 5 учасників.

Фонд планує провести найближчого тижня 44 онлайн-аукціони з оренди.

Нагадаємо, готель «Україна» в центрі столиці на Майдані Незалежності буде передано у приватну власність. Вартість об’єкта на старті буде складати понад 1 млрд гривень за оцінкою Фонду державного майна.

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