ФДМУ отримав в управління 97,5% акцій ЗАлКу — Finance.ua

ФДМУ отримав в управління 97,5% акцій ЗАлКу
Фонд держмайна (ФДМУ) отримав в управління акції Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату (ЗАлК), які раніше належали російському олігарху Олегу Дерипасці.
Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.
«В управління Фонду перейшла частина акцій заводу, якими мав право розпоряджатися російський олігарх Дерипаска. Вищий антикорупційний суд передав нам 29,54% від акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», — написав він.
«Раніше у Фонді уже були понад 68% акцій цього підприємства. Тож на сьогодні їх — 97,5%», — написав Коваль.
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