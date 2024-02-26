ФДМУ отримав в управління 97,5% акцій ЗАлКу — Finance.ua

ФДМУ отримав в управління 97,5% акцій ЗАлКу Сьогодні 15:45 — Фондовий ринок

Фонд держмайна (ФДМУ) отримав в управління акції Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату (ЗАлК), які раніше належали російському олігарху Олегу Дерипасці.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

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«В управління Фонду перейшла частина акцій заводу, якими мав право розпоряджатися російський олігарх Дерипаска. Вищий антикорупційний суд передав нам 29,54% від акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», — написав він.

«Раніше у Фонді уже були понад 68% акцій цього підприємства. Тож на сьогодні їх — 97,5%», — написав Коваль.

minprom За матеріалами:

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