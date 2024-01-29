ФДМУ на минулому тижні провів 14 аукціонів на суму майже 140 млн гривень — Finance.ua

ФДМУ на минулому тижні провів 14 аукціонів на суму майже 140 млн гривень Сьогодні 15:14 — Казна та Політика

ФДМУ на минулому тижні провів 14 аукціонів на суму майже 140 млн гривень

Фонд державного майна України на минулому тижні провів 14 аукціонів на суму майже 140 млн гривень.

Про це вони написали в повідомленні

За право власності на об'єкти змагалися 95 учасників.

Найдорожчим лотом тижня став єдиний майновий комплекс державного підприємства «ТВК».

Фінальна вартість лота становить 106,2 млн гривень, до цієї переможної ставки потрібно додати ПДВ у розмірі 21,2 млн грн та виплату поточної заборгованості — 12,2 млн гривень. Наступним за розміром фінальної вартості став паркетний цех. За право власності на актив у Рівненській області змагалися 17 учасників.

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Стартова ціна зросла з 1 128 273 гривень до 11 223 333 гривень, тобто у майже 10 разів.

На наступному тижні Команда Фонду планує провести онлайн-аукціонів з приватизації державного майна.

Серед наймасштабніших пропозицій:

Пакет акцій Рівненського радіотехнічного заводу. Стартова ціна — 60,8 млн гривень, дата проведення аукціону — 29 січня. Детальніше про актив — bit.ly/3Ri4YZL

ЄМК ДП «Нігинський кар'єр», що на Хмельниччині. Стартова ціна — 26,3 млн гривень, дата проведення аукціону — 29 січня. Детальніше про актив — https://bit.ly/46DAhCK

ЄМК ДП «Ганнопільський спиртовий завод». Стартова ціна — 1,9 млн гривень, дата проведення аукціону — 2 лютого. Детальніше про актив — https://bit.ly/3vzua5B

Об'єкт незавершеного будівництва — адміністративна будівля 769,3 м² у м. Рахів, що на Закарпатті. Стартова ціна — 982,4 тис. гривень, дата проведення аукціону — 29 січня. Детальніше про актив — https://bit.ly/3UgraFE

Об'єкт незавершеного будівництва — клуб 999,7 м² с. Потіївка у Житомирській області. Стартова ціна — 654,9 тис. гривень, дата проведення аукціону — 30 січня. Детальніше про актив — https://bit.ly/4230Y3h

Довідка Finance.ua:

У 2024 році Фонд держмайна запланував не лише продаж підприємств у рамках великої приватизації, але аукціони з оренди, зокрема, державних земель сільськогосподарського призначення. Про це повідомив голова Фонду Віталій Коваль під час зустрічі з регіональним директором Інституту глобальних змін Тоні Блера (TBI) Ніколасом Дунаїсом.

Велика приватизація, запланована на 2024 рік, передбачає виставлення на ринок таких активів, як Одеський припортовий завод, «Центренерго», Об'єднана гірничо-хімічна компанія, «Українські енергетичні машини», «Електроважмаш» та «Сумихімпром».



Фонд держмайна продав київський «Ермітаж» за рекордні для малої приватизації 311 мільйонів.

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