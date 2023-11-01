ФДМУ хоче змінити менеджмент ТРЦ Ocean Plaza, але поки не може — Finance.ua

ФДМУ хоче змінити менеджмент ТРЦ Ocean Plaza, але поки не може Сьогодні 07:10

Фонд державного майна хоче змінити менеджмент ТОВ «Інвестиційний союз Либідь», але це неможливо поки не буде оскаржений статут підприємства.

Про це розповів голова Фонду держмайна Олександр Федоришин в інтерв'ю ЕП

Він розповів, що Фонд направив проєкт розпорядження уряду про включення частки в Ocean Plaza до переліку об'єктів великої приватизації. Уряд поки не ухвалив рішення.

Також ФДМУ оскаржив статут ТОВ «Інвестиційний союз Либідь» (компанія-власник Ocean Plaza — ЕП), який був зареєстрований попередніми учасниками за кілька тижнів до рішення суду про стягнення частки в дохід держави.

«Скарга подана до Мін'юсту, і ми очікуємо на наступному тижні розгляд цього питання. Якщо скаргу задовольнять, ми зможемо змінити менеджмент у ТОВ „ІС Либідь“», — зазначив Федоришин.

Крім цього Фонд держмайна вів переговори з іншим акціонером та намагався визначити матрицю повноважень, але згоди не дійшли.

До кінця цього року у ФДМУ планують провести аудит Ocean Plaza та «провести фінансову очистку активу».

«Цей об'єкт продовжує готуватися. Якщо уряд незабаром включить його до переліку об'єктів великої приватизації, це дозволить нам почати проведення засідань аукціонної комісії, аби визначити умови приватизації. Паралельно будемо шукати інвесторів, зокрема іноземних», — додав Федоришин.

Економічна Правда За матеріалами:

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