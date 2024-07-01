FATF відхилила заклик України внести росію до «чорного» списку — Finance.ua

FATF відхилила заклик України внести росію до «чорного» списку Сьогодні 17:20 — Казна та Політика

FATF відхилила заклик України внести росію до «чорного» списку

Міжнародна організація — група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) продовжила призупинення членства росії, але знов не внесла її до «чорного списку».

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що відповідно до офіційної інформації FATF, зупинення членства рф залишається в силі.

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«FATF наголошує, що всі юрисдикції повинні бути пильними щодо поточних та нових ризиків обходу заходів, вжитих проти рф з метою захисту міжнародної фінансової системи. Однак до чорного списку рф знову не внесли», — йдеться у повідомленні.

«Ми очікували більш рішучих дій від FATF у зв’язку з численними доказами порушень з боку росії… FATF, яка відповідає за безпеку глобальної фінансової системи, повинна дотримуватися свого мандату та прямо назвати країну, яка збільшила свої фінансові зв’язки з Північною Кореєю, порушуючи Резолюції Ради Безпеки ООН. Доказів такої співпраці достатньо», — зауважив міністр фінансів Сергій Марченко.

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FATF — це міжурядова організація, яка встановлює світові стандарти у сфері протидії відмиванню злочинних доходів і фінансуванню тероризму.

Нагадаємо, FATF призупинила членство росії у лютому 2023 року. Україна неодноразово закликала організацію внести росії до «чорного списку», але FATF відмовляється це зробити.

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