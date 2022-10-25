FATF не включила рф до «чорного списку», але запровадила низку обмежень — Finance.ua
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FATF не включила рф до «чорного списку», але запровадила низку обмежень

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Група з розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням коштів FATF, запровадила додаткові обмеження щодо росії, однак відмовилася виключати її зі складу організації та вносити до «чорного списку», на чому наполягала Україна.
Про це йдеться у повідомленні FATF за підсумками жовтневої пленарної сесії, що завершилася минулого тижня у Парижі.
Зокрема, FATF заборонила росії брати участь у поточних і майбутніх проєктах цієї міжнародної організації, а також у засіданнях регіональних органів як учасника та члена FATF.
«Дії росії продовжують порушувати основні принципи FATF, які спрямовані на сприяння безпеці та цілісності фінансової системи», — зазначається у повідомленні.
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Організація зазначає, що нові заборони розширюють обмеження, накладені FATF на росію у червні, якими її позбавили всіх керівних посад у структурі організації, а також участі у оцінці та встановленні стандартів FATF.
«FATF продовжуватиме стежити за ситуацією та розглядатиме на кожному зі своїх пленарних засідань наявність підстав для скасування або зміни цих обмежень. Після заяв, опублікованих у березні, квітні та червні 2022 року, FATF повторює, що всі юрисдикції повинні бути пильними щодо нових ризиків обходу заходів, вжитих проти Росії з метою захисту міжнародної фінансової системи», — наголошується у повідомленні.
Нагадаємо, раніше Національний банк України звернувся до Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей FATF із закликом на наступному Пленарному засіданні 18–21 жовтня 2022 року розглянути питання та прийняти рішення щодо виключення російської федерації з числа країн-членів FATF.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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