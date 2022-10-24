У Єврокомісії заявили про «остаточне відокремлення» від газу з росії — Finance.ua

У Єврокомісії заявили про «остаточне відокремлення» від газу з росії
Європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що Європейському Союзу успішно вдалося досягти енергетичної незалежності від росії.
Про це Бретон заявив в інтерв’ю французькій радіостанції RTL у неділю.
«Сьогодні ми повністю відокремлені від російського газу... Ніхто не думав, що ми зможемо це зробити, бо залежали від росії. Ми залежали на 40%, а тепер — лише на 7%», — сказав він, нагадавши, що на початку повномасштабного вторгнення досягнення енергонезалежності ЄС від рф прогнозувалося до 2027 року.
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Також єврокомісар наголосив, що росія більше не є надійним партнером для Європи, а Європі вдалося замістити 155 мільярдів кубометрів газу з інших джерел. Водночас вартість цього газу зросла.
Нагадаємо, в липні, через надвисокі ціни на енергоносії і загрозу стабільному постачанню газу, країни ЄС домовилися добровільно скоротити споживання газу на 15%, порівняно з середнім показником останніх 5 років. Якщо ситуація стане дуже складною, вимога економії може стати обов’язковою.
Нагадаємо, на саміті 20 жовтня лідери країн ЄС домовилися про заходи щодо боротьби з енергетичною кризою і погодилися з необхідністю прискорити зусилля щодо зниження попиту на енергію.
Як Європа позбувається залежності від російських енергоресурсів
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