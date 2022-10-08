Фантомне житло та аукціони: шахрайські схеми на ринку нерухомості України — Finance.ua

Фантомне житло та аукціони: шахрайські схеми на ринку нерухомості України Вчора 11:32 — Особисті фінанси

Фантомне житло та аукціони: шахрайські схеми на ринку нерухомості України

Початок повномасштабного вторгнення росії паралізував ринок житла та активізував шахрайські схеми. Заробити на українцях пробують й рієлтори, які штучно завищують ціни.

Розповідаємо про поширені схеми продажу житла в Україні під час воєнного стану, які допоможуть покупцям зберегти свої час та кошти.

Продаж квартир, отриманих за заповітом

Столичний рієлтор Григорій розповідає, що на ринку зявилися підозрілі «волонтери». Один із таких «допомагає» людям похилого віку — переважно одиноким та хворим — які з початком широкомасштабної війни опинилися в складному становищі. Втираючися до них у довіру, він просить скласти на себе заповіт на нерухомість. Потім ці квартири виставляються на продаж.

За словами рієлтора, агентства, які дбають про своє ім’я, з такими продавцями не зв’язуються. У покупців можуть бути потім серйозні проблеми, адже заповіт можна написати на різних людей.

Проте не всі агенти з нерухомості відрізняються добропорядністю. Так, у Запоріжжі викрили групу «чорних рієлторів» , які відбирали квартири в місцевих жителів. До неї входили, зокрема, колишні працівники агентств із нерухомості. Шахраї підшукували квартири, власники яких померли або виїхали на тривалий час. Потім з використанням підроблених правовстановлюючих документів вони переоформляли їх на одного з членів банди. Після цього ці квартири продавали іншим людям. Таким способом шахраям вдалося відібрати чотири квартири.

Хитрий спосіб продажу від рієлторів

Оскільки ринок нерухомості зараз нестабільний, а ціни постійно скачуть, рієлтори придумали новий спосіб, щоб якомога швидше продати житло. Для цього вони влаштовують аукціони.

Схема працює так: рієлтор призначає низьку ціну за квартиру, в такий спосіб привертає увагу потенційних покупців. А вже потім запрошує їх по черзі упродовж 1 — 2 днів на перегляд. Покупець повинен зробити свою пропозицію ціни, зрозуміло, вище за заявлену.

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Зараз це найкращий спосіб продати квартиру. Адже приходять ті, хто готовий купувати, і починають конкурувати між собою. Але тут треба бути уважним, наголошує рієлтор Віктор Тимошенко.

Він додав, що часто в цій схемі продавець вимагає додаткову заставу 1 — 2 тисячі доларів. Намагаючись виграти аукціон та «переплюнути» конкурентів, покупець втрачає пильність, поспішає і не перевіряє документи. Був навіть випадок, коли заставу заплатили кілька осіб, а продавець та рієлтор потім зникли.

Старі схеми для залучення клієнтів

Старіша схема, яка зараз активно практикується, — залучення клієнтів квартирами, яких не існує.

Киянка Юлія розповіла, що під час пошуку житла часто натикається на дешеві та хороші об’єкти.

"Так, у центрі Києва 2-кімнатна квартира у сталінці продавалася за 70 тисяч доларів. Ще дві 2-кімнатні з хорошим свіжим ремонтом, чудовими меблями в Києві в районі Теремків пропонували нібито за 47 та 49 тисяч доларів",— ділиться спостереженнями жінка.

Проте в агентстві постійно відповідали, що господар квартири не виходить на зв’язок, або що квартиранти не забрали речі, тож треба почекати. Але ні через тиждень, ні через два оглянути житло було неможливо.

Натомість після її дзвінків до агентства її буквально атакували посередники, які готові були запропонувати їй інші варіанти — дорожчі чи гірші. Вона констатує, що такі способи залучити потенційних покупців — це не більше, ніж обман.

Ще один подібний метод — «помилка» з ціною квартири. Наприклад, в оголошенні йдеться, що однокімнатна квартира в районі Лук’янівки в Києві з ремонтом коштує 43 тисячі доларів. Це досить дешево. А на місці з’ясовується, що в оголошенні «помилка» — насправді житло коштує 48 тисяч доларів. Це вже середня ціна ринку.

Тому перш ніж бігти купувати житло, що подешевшало, варто дуже ретельно дізнатися всі питання купівлі. І подумати, чи варто зв’язуватися з тими, хто намагається обвести вас навколо пальця вже на першому етапі.

Продають повітря замість реальних квадратних метрів

Наприкінці вересня Чорноморська окружна прокуратура засудила засновницю та двох співробітників підприємства з продажу нерухомості за фактом шахрайства з коштами вкладників на понад 23 мільйонів гривень.

У 2013 році жінка заснувала будівельну компанію та розробила схему із заволодіння коштами інвесторів під приводом продажу їм майнових прав на квартири у новобудовах.

Залучивши до схеми свого чоловіка та брата, жінка орендувала на рік земельну ділянку та розпочала рекламну компанію щодо будівництва триповерхового житлового будинку з мансардним поверхом. «Продавці» обіцяли низькі ціни, підготували відповідні документи та навіть звели на ділянці 2 поверхи, щоб імітувати хід робіт. Загалом від шахрайських дій постраждало 94 особи.

Зараз люди купують нерухомість, тому що вона подешевшала, а гроші зберігати в банках ненадійно. Але треба бути дуже обережними, підсумовують рієлтори.

Тож перш ніж нести гроші продавцям, рієлторам чи забудовникам, переконайтеся, що ви отримаєте за них бажане — житло, яке не принесе у майбутньому проблем та непорозумінь.

Телеканал 24 За матеріалами:

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