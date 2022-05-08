Фальшиві відео з Ілоном Маском принесли шахраям $1,3 млн — Finance.ua

Фальшиві відео з Ілоном Маском принесли шахраям $1,3 млн

Вчора 23:04 — Кримінал

Шахраї продовжують дурити власників криптовалюти, змушуючи їх добровільно розлучатися зі своїми «кровними».

Так, за допомогою старих відео Ілона Маска та Джека Дорсі на YouTube вони влаштовують нібито безкоштовну роздачу криптовалюти — просять жертв відправити їм BTC, обіцяючи подвоїти цю суму. У результаті шахраї отримують гроші, а користувачі, що потрапили на вудку, залишаються ні з чим.

Як це було? Як повідомляє BleepingComputer, зловмисники відредагували стару трансляцію виступів Ілона Маска, Джека Дорсі та Кеті Вуд на конференції The ₿ Word і з її допомогою виманили у жертв $1,3 млн. Змонтоване відео з посиланням на шахрайські сайти, що нібито роздають Bitcoin, було розміщено на десяти YouTube-каналах.

Фахівці компанії McAfee також моніторять подібні шахрайські схеми і раніше цього тижня опублікували відповідний звіт. У початковій версії звіту повідомлялося, що дослідники виявили 11 шахрайських сайтів, але потім інформацію було оновлено, оскільки всього за 24 години їх кількість збільшилася до 26.

Читайте також Маск планує зробити Twitter платним: кого це стосуватиметься

Подібні ресурси з’являються щодня, і шахраї не перестають генерувати нові криптовалютні гаманці, куди наївні користувачі продовжують переводити свої гроші.

За словами дослідників, сайти, що рекламуються в підроблених відео, переконують жертв у тому, що інші вже переказали криптовалюту та подвоїли свої «інвестиції». Як докази шахраї публікують підроблені таблиці з недавніми транзакціями, створювані за допомогою JavaScript-коду, який просто генерує списки довільних криптовалютних гаманців та переведених сум.

Згідно зі звітом McAfee, сукупна сума в гаманцях, опублікованих на шахрайських сайтах, станом на 5 травня становила $280 тис. у BTC, а вже наступного дня вона досягла $1,3 млн. Найбільша сума, що зберігається в одному гаманці, перевищувала $90 тис. Загалом на цей гаманець гроші було переведено 13 разів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.