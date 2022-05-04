Маск планує зробити Twitter платним: кого це стосуватиметься — Finance.ua

Ілон Маск заявив, що Twitter може стягувати «незначну» плату з комерційних і державних користувачів. Це є частиною прагнення мільярдера-підприємця збільшити доходи, які відстають від більших конкурентів, таких як Meta Platforms Inc. Facebook.
«Twitter завжди буде безкоштовним для звичайних користувачів, але, можливо, за невелику плату для комерційних / державних користувачів Невеликий дохід краще, ніж нічого!» — написав Маск.
Минулого тижня агентство Reuters заявило, що Маск повідомив банкам, що розробить нові способи монетизації Twitter і скоротить виплати керівникам, щоб скоротити витрати в компанії, що займається платформою для соціальних мереж.
Маск також повідомив банкам, що планує розробити функції для збільшення доходів бізнесу, в тому числі нові способи заробітку на твітах, які містять важливу інформацію або стають вірусними.
На щорічному гала-концерті Met Gala в Нью-Йорку в понеділок Маск сказав, що охоплення Twitter в даний час є лише «нішевим», і він хотів би, щоб в ньому брав участь набагато більший відсоток населення країни.
Маск, також головний виконавчий директор провідного виробника електромобілів Tesla, з минулого місяця пропонує ряд змін у Twitter.
У твітах, які згодом були видалені, Маск запропонував внести зміни в преміальний сервіс підписки Twitter Blue, в тому числі знизити його вартість, заборонити рекламу і надати можливість оплати в криптовалюті dogecoin.
Підписавши минулого тижня угоду про покупку Twitter за 44 млрд доларів, Маск сказав, що хоче розширити платформу новими функціями, зробити алгоритми з відкритим вихідним кодом для підвищення довіри, перемогти спам-ботів і аутентифікувати всіх людей.