Маск планує зробити Twitter платним: кого це стосуватиметься — Finance.ua

Маск планує зробити Twitter платним: кого це стосуватиметься

Ілон Маск заявив, що Twitter може стягувати «незначну» плату з комерційних і державних користувачів. Це є частиною прагнення мільярдера-підприємця збільшити доходи, які відстають від більших конкурентів, таких як Meta Platforms Inc. Facebook.

Про це повідомляє Reuters.

«Twitter завжди буде безкоштовним для звичайних користувачів, але, можливо, за невелику плату для комерційних / державних користувачів Невеликий дохід краще, ніж нічого!» — написав Маск.

Минулого тижня агентство Reuters заявило, що Маск повідомив банкам, що розробить нові способи монетизації Twitter і скоротить виплати керівникам, щоб скоротити витрати в компанії, що займається платформою для соціальних мереж.

Маск також повідомив банкам, що планує розробити функції для збільшення доходів бізнесу, в тому числі нові способи заробітку на твітах, які містять важливу інформацію або стають вірусними.

На щорічному гала-концерті Met Gala в Нью-Йорку в понеділок Маск сказав, що охоплення Twitter в даний час є лише «нішевим», і він хотів би, щоб в ньому брав участь набагато більший відсоток населення країни.

Маск, також головний виконавчий директор провідного виробника електромобілів Tesla, з минулого місяця пропонує ряд змін у Twitter.

У твітах, які згодом були видалені, Маск запропонував внести зміни в преміальний сервіс підписки Twitter Blue, в тому числі знизити його вартість, заборонити рекламу і надати можливість оплати в криптовалюті dogecoin.

Підписавши минулого тижня угоду про покупку Twitter за 44 млрд доларів, Маск сказав, що хоче розширити платформу новими функціями, зробити алгоритми з відкритим вихідним кодом для підвищення довіри, перемогти спам-ботів і аутентифікувати всіх людей.

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