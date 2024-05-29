Фахівці створили «вічні» сонячні батареї, які змінять світ: як вони працюють — Finance.ua

Фахівці створили «вічні» сонячні батареї, які змінять світ: як вони працюють Сьогодні 22:32 — Технології&Авто

Шведська компанія Exeger розробила нове покоління надміцних і гнучких сонячних батарей, здатних збирати енергію від будь-якого джерела світла — навіть від свічки. Це означає, що пристрої з такими батареями ніколи не потребуватимуть зарядки.

Про це повідомляє The Independent

Що шість секунд на фабриці на північній околиці Стокгольма надтаємна друкарня виготовляє листки вартістю тисячі євро за одиниць. Кожен з них містить 108 мініатюрних сонячних елементів, які незабаром знайдуть свій шлях до повсякденних гаджетів — від клавіатур до навушників — що кардинально змінить наше ставлення до технологій.

Швеція може здатися малоймовірним місцем для сонячної революції, але брак світла в зимові місяці був однією з причин для співзасновника компанії Exeger Джованні Філі дивитися за Сонце як на єдине джерело енергії для фотоелектричних елементів. Проривна технологія його компанії може збирати електроенергію практично з будь-якого джерела світла — від прямого сонячного світла до свічок. Можливо, навіть генерувати заряд від місячного світла, хоча знадобиться певний час, щоб він приніс велику користь.

«Подібно до водоростей на дні океану, куди майже не доходить світло, ми можемо ефективно використовувати дуже мало фотонів», — розповів Філі.

Футболка, яку він носить, описує технологію компанії як таку, що «змінює світ», і здатну одночасно задовольнити глобальну потребу в енергії та деякі з найбільших екологічних проблем планети.

Внутрішні сонячні панелі існують десятиліттями. Але остання інновація є результатом відкриття, зробленого 1988 року щодо сонячних елементів, чутливих до барвника (DSSC). Пара вчених з Каліфорнійського університету в Берклі винайшли недорогий високоефективний елемент, який був одночасно напівгнучким і напівпрозорим, що запропонувало шлях для комерційного розвитку технології.

Трохи більше ніж через 20 років Філі та співзасновник Exeger Генрік Ліндстрем розробили новий матеріал для електродів, який забезпечував у 1000 разів кращу провідність. Цей прорив ліг в основу їхніх елементів Powerfoyle, які зараз виробляються в комерційних масштабах.

На що здатні сонячні батареї Powerfoyle Exeger

Сонячні батареї Powerfoyle Exeger пропонують радикальний відхід від традиційних скляних панелей, усуваючи потребу у помітних для ока сріблястих лініях, що слугують провідниками. Нові батареї також не чутливі до часткового затінення, яке різко знижує ефективність фотоелектричних панелей.

Запатентований матеріал, схожий на шкіру, може навіть перетворитися майже на будь-який матеріал, щоб забезпечити бездоганну інтеграцію у величезний асортимент продуктів. Водночас матеріал залишається водо- та пилонепроникним, а також ударостійким.

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«Він працює за будь-яких умов освітлення, він міцніший, ніж будь-який інший сонячний елемент у світі, його легко виготовити, і він може імітувати будь-яку поверхню — шкіру, вуглецеве волокно, дерево, матову сталь. Це також красиво. Отже, ми можемо інтегрувати продукти, які вже продаються мільярдами одиниць на рік», — розповів співзасновника Exeger.

Потужності заводу Exeger у Стокгольмі дозволяють виробляти 2,5 млн кв. м сонячних батарей щороку. Це робить його найбільшим заводом такого типу в Європі.

Сонячні батареї Powerfoyle вже знайшли свій шлях до семи готових продуктів, включно з навушники, бездротовими динаміками та велосипедним шоломом, ще шість були анонсовані. Клієнтами є Adidas, Phillips і 3M, хоча, за чутками, компанія також веде переговори з LogiTech і Apple.

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