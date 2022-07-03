Facebook закриває свій криптовалютний пілотний проект — Finance.ua

Facebook закриває свій криптовалютний пілотний проект Вчора 23:03 — Технології&Авто

1 вересня Meta (екс-Facebook) закриє пілотний криптопроект Novi щодо здійснення платежів через цифровий гаманець. Компанія оголосила про своє рішення на сайті сервісу, надіславши користувачам текстове повідомлення з посиланням на оголошення, в якому їх закликають якнайшвидше вивести свої гроші з платформи.

З 21 липня користувачі втратять можливість додавати гроші на свої рахунки у гаманці Novi. Аккаунт Novi у WhatsApp та додаток для смартфону Novi також стануть недоступними.

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Криптовалютний гаманець Novi раніше називався Calibra і спочатку призначався для використання зі стейблкоіном Libra (пізніше перейменованим у diem). Однак під тиском з боку регулюючих органів плани компанії із запуску власного токена змінилися, і в жовтні 2020 року Novi став проектом з грошових переказів на основі криптовалюти.

Meta планує використати технологію Novi у майбутніх продуктах, наприклад, у своєму проекті метавсесвіту, повідомив представник компанії в електронному листі ресурсу fortune.com. Відмовившись від планів із запуску власної криптовалюти, Meta переключила увагу на невзаємозамінні токени (NFT) і віртуальні всесвіти.

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