Facebook закриває свій криптовалютний пілотний проект — Finance.ua
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Facebook закриває свій криптовалютний пілотний проект

Технології&Авто
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1 вересня Meta (екс-Facebook) закриє пілотний криптопроект Novi щодо здійснення платежів через цифровий гаманець. Компанія оголосила про своє рішення на сайті сервісу, надіславши користувачам текстове повідомлення з посиланням на оголошення, в якому їх закликають якнайшвидше вивести свої гроші з платформи.
З 21 липня користувачі втратять можливість додавати гроші на свої рахунки у гаманці Novi. Аккаунт Novi у WhatsApp та додаток для смартфону Novi також стануть недоступними.
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Криптовалютний гаманець Novi раніше називався Calibra і спочатку призначався для використання зі стейблкоіном Libra (пізніше перейменованим у diem). Однак під тиском з боку регулюючих органів плани компанії із запуску власного токена змінилися, і в жовтні 2020 року Novi став проектом з грошових переказів на основі криптовалюти.
Meta планує використати технологію Novi у майбутніх продуктах, наприклад, у своєму проекті метавсесвіту, повідомив представник компанії в електронному листі ресурсу fortune.com. Відмовившись від планів із запуску власної криптовалюти, Meta переключила увагу на невзаємозамінні токени (NFT) і віртуальні всесвіти.

Як заробити на NFT

За матеріалами:
noworries
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