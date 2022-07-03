Meta скорочує плани щодо найму інженерів на 30% і натякає на можливі звільнення — Finance.ua

Meta скорочує плани щодо найму інженерів на 30% і натякає на можливі звільнення Вчора 01:17 — Фондовий ринок

Компанія Meta Platforms скорочує свою мету щодо найму інженерів цього року як мінімум на 30%. Також компанія попередила всіх співробітників, щоб вони готувалися до серйозного економічного спаду. Генеральний директор Meta Марк Цукерберг заявив співробітникам у четвер, що він очікує «одного з найгірших спадів, які ми бачили в новітній історії».

У травні Meta попередила, що уповільнює або зупиняє прийом на роботу на деякі посади середньої та старшої ланки. Цукерберг у четвер уточнив, що компанія скоротила свою мету щодо найму інженерів приблизно до 6000-7000 у порівнянні з первинним планом найняти близько 10 000 нових інженерів. Станом на кінець березня в Meta працювало понад 77 800 співробітників. Як повідомляє Reuters, компанія також залишає деякі посади незайнятими та «підсилює» управління ефективністю, щоб відсіяти співробітників, нездатних досягти більш високих цілей.

«Насправді в компанії, ймовірно, є купа людей, яким тут не місце», — сказав Цукерберг на зустрічі.

Цей крок було зроблено після досить оптимістичного фінансового звіту за перший квартал. Проте компанія попередила, що війна в Україні чинить тиск на доходи. Водночас Meta заявила, що обмежуватиме свої плани витрат на рік у світлі слабшого прогнозу доходів.

Зниження цілей щодо найму означає відкат від політики швидкого зростання чисельності персоналу в останні роки. Фінансовий директор Meta Дейв Венер заявив у лютому, що компанія очікує, що «збільшена чисельність персоналу» буде найбільшим фактором приросту витрат у 2022 році. У першому кварталі компанія найняла понад 5800 нових працівників.

Але перегляд бюджету видатків Meta поряд із ширшим економічним спадом і тиском на її рекламний бізнес через заходи щодо забезпечення конфіденційності даних змушують організацію коригувати плани щодо найму персоналу.

У службовій записці для персоналу, яка з’явилася на внутрішньому дискусійному форумі компанії перед зустріччю, йдеться, що компанія повинна «більш безжально розставляти пріоритети» і «керувати більш компактними, активнішими, ефективнішими командами».

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