Euroclear відновив розрахунки за єврооблігаціями компаній рф — Finance.ua

Euroclear відновив розрахунки за єврооблігаціями компаній рф
Бельгійський депозитарій Euroclear з 2 грудня відновив розрахунки за 10 єврооблігаціями російських компаній.
Про це повідомляють росЗМІ.
Зауважується, що відповідне повідомлення депозитарій розіслав своїм клієнтам. Його справжність підтвердили генеральна директорка європейського брокера Mind Money Юлія Хандошко та юристка практики комплаєнсу та санкційного права BGP Litigation Ірина Ротачкова. До списку увійшли єврооблігації Русала, РЖД та Євразу.
У повідомленні пояснили, що це дозволяє інвесторам переводити облігації на російські депозитарні рахунки та пред’являти їх емітентам для заміщення.
Раніше Euroclear тимчасово призупинив розрахунки для перевірки відповідності новим санкціям. Після аналізу було вирішено, що порушень немає.
Поділитися новиною