Euroclear подає до суду на Центральний банк росії Сьогодні 12:21 — Фондовий ринок

Штаб-квартира фінансового інституту Euroclear Group у Брюсселі

Брюссельська фінансова установа Euroclear подала позов проти Центрального банку росії до Господарського суду Брюсселя. Попереднє судове засідання відбулося минулого четверга.

Про це повідомляє The Brussels Times.

Euroclear оскаржує рішення російського суду

15 травня суд у москві зобов’язав Euroclear виплатити близько 220 млрд євро компенсації. Установа зберігає приблизно 200 млрд євро російських активів, які були заблоковані внаслідок санкцій, запроваджених Європейським Союзом після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

У Euroclear заявляють, що московський суд не мав повноважень розглядати цю справу. Представник компанії в коментарі L’Echo назвав процес, який відбувався в закритому режимі, «несправедливим» і «показовим судовим розглядом».

Компанія наполягає, що юрисдикцію у справі має виключно бельгійський суд. Адвокати Euroclear також вважають позов російської сторони неприйнятним.

Суд рф постановив стягнути 18,2 трлн рублів

Раніше Finance.ua розповідав, що Московський суд підтримав позов Центрального банку росії щодо стягнення збитків з Euroclear, пов’язаних із замороженням активів на суму 18,17 трлн рублів, або $249,43 млрд. Це стало відповіддю на план Європейського Союзу використати заморожені в Європі російські суверенні активи більшість із яких зберігається в Euroclear як забезпечення для кредиту Україні.

Позов Банку росії надійшов до суду у грудні 2025 року. російський регулятор обґрунтовував вимоги «незаконними діями» Euroclear.

Бельгійський депозитарій Euroclear заявляв , що не визнає юрисдикцію Арбітражного суду москви, який постановив стягнути з компанії близько 200 млрд євро на користь Центрального банку росії.

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