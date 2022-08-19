Естонія закрила для росіян із шенгеном доступ на свою територію — Finance.ua

Естонія закрила для росіян із шенгеном доступ на свою територію Сьогодні 10:07 — Валюта

Естонія закрила для росіян із шенгеном доступ на свою територію

З 18 серпня набули чинності введені Естонією обмеження на перетин кордону країни росіянами, які мають видані республікою шенгенські візи.

Про те, що кордони в цьому випадку для росіян будуть закриті, писав Delfi.

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Однак, як зазначає видання, все ж таки деякі винятки будуть зроблені.

З естонським Шенгеном потрапити до країни зможуть ті російські громадяни, які:

працюють у дипломатичному представництві;

працюють у сфері міжнародних перевезень;

прибувають у країну з гуманітарних причин;

відвідують родича, що живе в Естонії;

мають право на вільне пересування ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеканал 24 За матеріалами:

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