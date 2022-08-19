Естонія закрила для росіян із шенгеном доступ на свою територію — Finance.ua
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Естонія закрила для росіян із шенгеном доступ на свою територію

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Естонія закрила для росіян із шенгеном доступ на свою територію
Естонія закрила для росіян із шенгеном доступ на свою територію
З 18 серпня набули чинності введені Естонією обмеження на перетин кордону країни росіянами, які мають видані республікою шенгенські візи.
Про те, що кордони в цьому випадку для росіян будуть закриті, писав Delfi.
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Однак, як зазначає видання, все ж таки деякі винятки будуть зроблені.
З естонським Шенгеном потрапити до країни зможуть ті російські громадяни, які:
  • працюють у дипломатичному представництві;
  • працюють у сфері міжнародних перевезень;
  • прибувають у країну з гуманітарних причин;
  • відвідують родича, що живе в Естонії;
  • мають право на вільне пересування ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Телеканал 24
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