Фінляндія вирішила з вересня скоротити видачу віз росіянам на 90% — Finance.ua

Фінляндія вирішила з вересня скоротити видачу віз росіянам на 90% Вчора 13:32 — Світ

Фінляндія вирішила з вересня скоротити видачу віз росіянам на 90%

У вівторок уряд Фінляндії оголосив про скорочення видачі віз росіянам на 90% через війну рф проти України, триває.

Про це повідомляє Politico.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що з вересня Фінляндія прийматиме лише 10% візових заявок від російських туристів. Це означає, що Фінляндія прийматиме лише близько 100 візових заявок на день, у порівнянні з приблизно 1000 успішних заявок на день.

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Винятки можуть бути зроблені для деяких груп, як-от журналістів, дисидентів або активістів, через потенційну національну гуманітарну візу. Хаавісто сказав, що його міністерство буде консультуватися з міністерством внутрішніх справ щодо цієї схеми.

Хаавісто також сказав, що Фінляндія запропонує разом з трьома балтійськими країнами спільне для ЄС рішення щодо віз росіянам під час зустрічі міністрів закордонних справ блоку наприкінці серпня. Він повторив заклик прем’єр-міністра Фінляндії Санни Марін до спільної позиції ЄС у цьому питанні.

У Фінляндії наростає невдоволення, оскільки багато росіян їздять до Гельсінкі та сідають на рейси до місць відпочинку в інших частинах ЄС, щоб обійти авіаційні санкції після російського вторгнення в Україну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

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