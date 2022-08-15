Польща розробляє рішення, яке дозволить відмовляти росіянам у видачі віз — Finance.ua

Польща розробляє рішення, яке дозволить відмовляти росіянам у видачі віз Вчора 10:13 — Світ

Польща розробляє рішення, яке дозволить відмовляти росіянам у видачі віз

Польща працює над концепцією, яка дозволить відмовляти росіянам у видачі віз.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Пьотр Вавжик, пише «Польське радіо»

Вавжик заявив, що Польща виступає за розширення санкцій ЄС, особливо щодо призупинення дії угоди про спрощення візового руху для громадян російської федерації. Водночас він визнав, що не всі країни Євросоюзу на це згодні.

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«Проти цього виступають великі країни-члени, включаючи Німеччину, Францію та Нідерланди. У зв’язку з тим, що неможливо подолати опір цих країн щодо призупинення дії угоди про спрощення візового руху для громадян рф, Польща працює над новим рішенням», — сказав він.

Вавжик додав, що польська дипломатія вже кілька тижнів веде переговори на цю тему з деякими державами-членами та зазначив, що подібний погляд на ці питання мають також Литва, Латвія та Естонія, Чехія та Словаччина.

«Ми можемо очікувати рішення з цього питання в найближчі тижні», — додав дипломат.

Вавжик нагадав, що Польща вже кілька місяців не видає туристичні візи громадянам рф. Нині їх отримують лише росіяни, які через роботу змушені перетинати польсько-російський кордон, в тому числі водії вантажівок, дипломати, а також особи з «картою поляка» та члени сімей громадян Польщі та інших країн ЄС.

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Українська правда За матеріалами:

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