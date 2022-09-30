Естонія з 1 січня офіційно заборонить імпортувати російський газ — Finance.ua

Естонія з 1 січня офіційно заборонить імпортувати російський газ Вчора 06:22 — Енергетика

Естонія з 1 січня офіційно заборонить імпортувати російський газ

Уряд Естонії прийняв ухвалу, якою вводить заборону на імпорт і купівлю природного газу з росії з наступного року.

Про це повідомило видання Postimees , пише «Європейська правда».

Заборона діятиме також і на надання послуг, пов’язаних із транзитом, на імпорт природного газу та купівлю з метою транзиту чи закачування у мережі розподілу.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу зазначив, що ще у квітні в уряді Естонії домовилися припинити імпорт російського газу в країну до кінця 2022 року та компенсувати ці поставки завдяки орендованому СПГ-терміналу. Тепер це рішення закріплене офіційно.

«Мета — чинити тиск на росію, щоб вона припинила військову агресію проти України, оскільки природний газ є важливим джерелом доходів росії», — додав Рейнсалу.

Рішення впливане насамперед на газові підприємства Естонії, які мають ліцензії на імпорт російського газу. Для побутових споживачів цей захід не призведе до зміни у постачаннях, оскільки з квітня 2022 року природний газ із росії до Естонії майже не постачався.

За словами міністра економіки та інфраструктури Рійни Сіккут, рішення не впливає на безпеку поставок газу до Естонії.

«Щоб забезпечити наявність газу після закінчення російського імпорту, ми зробили кілька кроків, наприклад, створили технічну базу для прийому поставок зрідженого газу та збільшили пропускну спроможність існуючих точок підключення. Щоб ще більше знизити ризики, ми також створили державний стратегічний резерв газу в Центрі стратегічних ресурсів Естонії», — сказав Сіккут.

Європейська правда За матеріалами:

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