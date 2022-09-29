Стало відомо про четвертий витік газу на "Північних потоках" — Finance.ua
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Стало відомо про четвертий витік газу на "Північних потоках"

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Берегова охорона Швеції виявила четвертий витік газу з «Північних потоків», до цього було відомо про три витоки.
Пр це пише місцева газета Svenska Dagbladet.
Попередні три витоки з «Північного потоку-1» і «Північного потоку-2» сталися в понеділок. Один на «Північному потоці-2» біля узбережжя острова Борнохольм в економічній зоні Данії; два на «Північному потоці-1» біля острова Сімрісхамн на відстані понад 6 000 метрів один від одного. Один — у данській економічній зоні, інший — у шведській.
За даними газети, на кількох рівнях активно працюють представники берегової охорони, щоб зʼясувати, що сталося.
У Швеції ведуть власне розслідування та підозрюють грубий саботаж.
Німецькі спецслужби припускають, що три труби газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2» в Балтійському морі можуть стати назавжди непридатними для використання після ймовірних актів диверсії.
Не тільки Німеччина, але й Данія і Швеція припускають, що може йтися про диверсію.
За матеріалами:
УНІАН
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